Stilul vestimentar al prezentatoarei de la PRO TV nu este pe placul tuturor, iar mulți au criticat-o din această cauză. Fanii i-au sugerat să poarte haine mai mulate, rochițe scurte, care să îi accentueze feminitatea. Adela Popescu a mărturisit că primește zilnic critici legate de felul în care se îmbracă, însă reușește să nu le bage în seamă. Soția lui Radu Vâlcan trage un semnal de alarmă și spune că aceste vorbe ar putea fi destul de dureroase pentru alte persoane, care nu sunt așa sigure pe ele.

„«Ce te îmbraci așa larg și deșalat? Mulează-te și tu puțin! Fii și tu mai sexy, mai atrăgătoare! Pune și tu o rochiță! Fii mai feminină! Te ascunzi pentru că ai câteva kilograme în plus! Ai slăbit și nu-ți stă bine! Ești frumoasă, dar…» Sunt vorbe care mă bombardează zilnic, prejudecăți cu care am trăit mereu! Dar sunt și vorbe care pot răni profund, dacă nu ești sigur(ă) pe tine. Și nu știu cum să mă „apăr”, dar felul în care eu mă îmbrac are legătura doar cu viziunea mea despre fashion, despre mine, despre bucuria și libertatea mea.

Văd feminitatea ca pe ceva mai mult decât o fustă scurtă, o talie cambrată și un toc ce intră în iarbă când fugi după băieți (fiecare după ai ei, da?). De fapt… nu cred că trebuie să mă justific. Și poate lumea nu e de acord, dar nici n-o întreb. N-ai cum să-i împaci pe toți, iar să încerci înseamnă să trăiești pentru alții, așa că stop prejudecăților. Eu mă simt bine cu mine, iar hainele pe care le aleg sunt expresia veseliei mele, despre care tot lumea spune că este contagioasă”, a scris Adela Popescu pe una dintre rețelele de socializare.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

În ultima perioadă, Adela Popescu a optat pentru haine mai largi sau mai sport. Noul stil al vedetei nu a fost pe placul tuturor, însă ea se simte foarte bine așa și nu este deranjată de comentariile răutăcioase pe care le primește. Având în vedere că are și trei copii, ea renunță de multe ori la tocuri sau încălțăminte elegantă, pentru că trebuie tot timpul să fie atentă la ei și să fugă după cei mici.

GSP.RO Și-a pus o fustiță scurtă și s-a dus să-și surprindă soțul la hotel!Când a ajuns, a trăit un șoc. Pe cine-a găsit acolo

Playtech.ro ȘOC TOTAL! Cine este bărbatul cu care a fugit Elena Udrea din România. Fără ajutorul lui nu era posibil

Observatornews.ro Mesajul scris pe racheta care a lovit gara din Kramatorsk. Moscova spune că nu e racheta ei și acuză Ucraina că și-a atacat propriul popor. VIDEO

HOROSCOP Horoscop 8 aprilie 2022. Taurii trebuie să apeleze la rezervele de calm îngeresc, chiar dacă situațiile nu par tensionate

Știrileprotv.ro Momentul în care un avion se rupe în două la aterizare pe un aeroport. VIDEO

Orangesport.ro ”Vreţi să vă spun ce ştiu eu despre Zelenski?” Gigi Becali s-a dezlănţuit la TV. Ce ”dezvăluiri” a făcut despre preşedintele Ucrainei

PUBLICITATE ASUS Zenbook 14X OLED (UX5401): versatil, ajunge oriunde