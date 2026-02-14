Adela Popescu a anunțat pe rețelele de socializare, că ea și Radu au decis să își împacheteze câteva lucruri și să pornească direct spre Șușani. Acolo au avut o primă oprire „de suflet”, la părinții prezentatoarei TV.

„Prima oprire, ca de fiecare dată, la mamaie și tataie. Aici parcăm mașina, scoatem ce e de scos, copiii încep să exploreze, mâncăm împreună și doar la culcare mergem sus, la noi. În seara asta, ne-am retras puțin mai devreme, că așa e când ai propria casă, ce nu se aerisește singură. Nici măcar așternuturile nu și le schimbă fără tine”, a scris Adela Popescu, pe Instagram.

„Normal că ne-a întâmpinat Dogman. Și ne-am pus pe treabă. Eu: aspirator, praf, schimbat așternuturi; Radu: adus lemne pentru șemineu, cărat bagaje, pus vin în pahar; copiii: jucat Dogman, sărit în pat, alergat prin toată casa, uitat la televizor, duș și nani”, a completat vedeta.

Zilele trecute, familia l-a sărbătorit pe Radu Vâlcan, care a împlinit 49 de ani. Deși anul acesta prezentatorul Tv și-a dorit să stea acasă de ziua lui, Adela Popescu, soția lui, a avut alte planuri.

Mai mult, cei trei băieți au vrut să respecte tradiția pe care o respectau an de an, și anume că de ziua tatălui lor să meargă undeva. Drept urmare, Adela Popescu, Radu Vâlcan, copiii lor și familia extinsă au plecat într-o locație din Snagov.

„Nu se putea să stăm acasă așa cum și-ar fi dorit sărbătoritul. Dar să plecăm la munte făceam prea mult pe drum, la mare era prea frig, iar la Susani urmează oricum să mergem în vacanță copiilor. Așa că am ales să mergem la 30 de minute de București într-o locație foarte frumoasă .Mâncare bună, iepurași, biserica muzeu, case foarte vechi dar recondiționate impecabil, restaurant cu mâncare tradițional românească că la carte.

Dar așa cum eu cred că știu mai bine ce vrea sărbătoritul, așa au crezut și cei din familia noastră. :) Și i-au făcut o surpriză numa bună de ținut minte. Dar așa se întâmplă când ești iubit și apreciat. La mulți ani, iubirea mea! Înțelegere și înțelepciune îți doresc. Că să mă bucur și eu de ele”, a scris Adela Popescu pe Instagram.

