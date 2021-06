Adela Popescu, temeri înainte de a naște al treilea copil. „Emoții mari. Eu am niște complicații”

Vedeta a mai trecut prin două nașteri, însă de data aceasta e conștientă că protocolul e diferit. Adela Popescu a fost invitată în emisiunea „Vorbește lumea” de la Pro TV unde a făcut dezvăluiri.

„În primul rând, acum mă preocupă foarte tare care este chestia cu COVID-19. Nu atât că m-aș putea îmbolnăvi, cât că protocolul, în clipa în care te internezi și ești pozitivă, presupune să fii mutată la o maternitate de suport COVID. Asta înseamnă că naști cu medicul de gardă și n-ai voie să-ți vezi copilul, nu știu dacă o săptămână sau două, ceea ce, cumva, nu e chiar o bucurie. De-asta am spus că ar fi ideal ca în ultimele două săptămâni, cel puțin, să mă cam izolez”, a mărturisit Adela.

Acum are și unele temeri. Are numite complicații la coloană care, pe perioada travaliului, e posibil să îi genereze dureri mari.

„Într-adevăr, am început să am și mari emoții pentru naștere pentru că, dacă la prima mi s-a părut că a fost complicat și dureros, dar m-am gândit că a fost o întâmplare, la a doua m-am dus mult mai relaxată și a fost chiar mai greu. Acum, a treia oară, am o certitudine că va fi foarte greu. (…)

Eu am niște complicații la coloană, astfel încât când copilul coboară se așază pe niște terminații nervoase ale coloanei. Deci mie când îmi începe travaliul nu am doar durere pe contracție, am o durere constantă, ca atunci când cineva îți apasă pe măduvă, deci pe nervi, plus intensitatea de la contracție. Durerea e foarte mare”, a continuat vedeta.

Băieții Adelei Popescu își așteaptă frățiorul

Alexandru și Andrei abia așteaptă ca mama lor să nască. Vor avea încă un partener la joacă, încă un băiețel.

„Cei mici, pe care îi am alături, sunt o oglindă a noastră și, oricât de înțelegători cred eu că sunt, au și ei tot felul de… Andrei își așteaptă frățiorul cu foarte mare dragoste, când îi spun că am un bebe în burtă îmi dă un pumn… Alexandru, în schimb, a mai trecut prin asta.

Mă gândesc o dată la naștere, mă sperie povestea cu COVID și mă mai sperie felul în care voi gestiona afecțiunea pe care o pot oferi celor trei copii. E vorba de o foarte bună organizare, pornind de la orele de somn. (…) Mă consumă să încerc să găsesc o soluție ca să petrec cât mai mult timp cu fiecare în parte”, a mai spus prezentatoarea TV.

