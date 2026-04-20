Pe 17 aprilie, unul dintre zidurile fortăreței Hotin, s-a prăbușit, potrivit unui anunț făcut de primarul orașului, Andrii Dranciuk, pe pagina sa de Facebook.

„În frumoasa noastră cetate Hotin a avut loc o situație extrem de neplăcută și periculoasă. Un colaps parțial s-a produs la unul dintre zidurile mari. Este o avarie semnificativă”, a declarat edilul.

Din fericire, nu au existat victime. În prezent, echipele Complexului de Stat al rezervației istorico-arhitecturale „Cetatea Hotin” și Serviciul de Urgență al Ucrainei au izolat zona afectată pentru a preveni riscurile pentru vizitatori.

Accesul a fost restricționat în aripa afectată.

În 2000, guvernul ucrainean a înființat Rezervația istorico-arhitecturală „Cetatea Hotinului”

În paralel, autoritățile locale documentează pagubele și caută finanțare pentru lucrările de restaurare necesare.

În 2002, orașul a sărbătorit 1.000 de ani de la atestarea documentară.

Hotinul a fost al României până în 1944

Ca urmare a Pactului Ribbentrop-Molotov (1939), Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța au fost anexate de URSS la 28 iunie 1940.

După ce Basarabia a fost ocupată de sovietici, Stalin a dezmembrat-o în trei părți. Astfel, la 2 august 1940, a fost înființată RSS Moldovenească, iar părțile de sud (județele românești Cetatea Albă și Ismail) și de nord (județul Hotin) ale Basarabiei, precum și nordul Bucovinei și Ținutul Herța au fost alipite RSS Ucrainene.

La 7 august 1940, a fost creată regiunea Cernăuți, prin alipirea părții de nord a Bucovinei cu Ținutul Herța și cu cea mai mare parte a județului Hotin din Basarabia.

În perioada iulie 1941 – martie 1944, toate teritoriile anexate anterior de URSS au reintrat în componența României. Apoi, cele trei teritorii au fost reocupate de URSS în anul 1944 și integrate în componența RSS Ucrainene, conform organizării teritoriale făcute de Stalin după anexarea din 1940, când Basarabia a fost ruptă în trei părți.

Cetatea Hotinului a fost restaurată de sovietici în perioada 1975-1980.

Începând din 1991, orașul Hotin face parte din raionul Hotin al regiunii Cernăuți din cadrul Ucrainei, fiind centru administrativ raional.

Polonezi, români, turci, ruși

Situată pe pe malul Nistrului, cetatea Hotin se află pe o colină naturală aflată într-o mică depresiune înconjurată de o culme de dealuri.

Construită de polonezi (sec. XIV), cetatea Hotin a fost stăpânită și întărită de Alexandru cel Bun (1400-1432), extinsă de Ștefan cel Mare (sec. XV) și de Petru Rareș (sec. XVI), ocupată de turci în 1713 și transformată în raia 1715.

În timpul războiului ruso-turc din 1806-1812 a fost cucerită de armatele rusești.

Fortăreața este o importantă atracție turistică a Ucrainei. În 2007, a fost declarată de statul ucrainean ca fiind una dintre cele șapte minuni ale țării.





