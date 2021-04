Zilele trecute, Adela Popescu nu a fost în cea mai bună formă. Însărcinată cu al treilea copil, vedeta nu s-a simțit bine, ba chiar a făcut și un test să vadă dacă este infectată sau nu cu coronavirus.

„Mi-a fost prima dată rău de când sunt însărcinată a treia oară. M-am panicat. Am făcut testul COVID. Aveam o stare groaznică, nu mă puteam da jos din pat”, a declarat vedeta în emisiunea „La Măruță”, de la PRO TV.

Poftele de graviduță au venit pentru ea abia în luna a șasea de sarcină, noaptea i-a cerut lui Radu Vâlcan compot de vișine. „I-am zis lui Radu, la 10 noaptea, să-mi aducă neapărat compot de vișine. A făcut rost însă de compot de piersici, a sunat la delivery. Bun și ăla. Au fost primele pofte”, a mai adăugat prezentatoarea.

Adela Popescu va naște al treilea copil în luna iulie, la mijlocul lunii, mai exact, și nu vrea să facă o operație de cezariană, preferă natural, la fel ca la ceilalți doi băieței.

„Sper să nasc natural și a treia oară. Pe 13-16 iulie este termenul. Am descoperit beneficiile nașterii naturale. Sper să fie ok. La Alexandru am avut travaliu de 10 ore, la Andrei am născut pe viu, nu au mai avut timp să-mi facă epidurala, am stat 5 ore în travaliu atunci. Practic, durerile sunt același și la nașterea naturală și la cezariană. La nașterea naturală e travaliu dureros, la cezariană te doare după operație”, a mai spus aceasta.

Adela și Radu formează unul dintre cele mai solide și admirate cupluri din showbiz. Prezentatoarea TV recunoaște cum stau lucrurile în familia ei.

„Încă lucrăm la asta. Zi de zi. Iar provocările sunt din ce în ce mai mari. Părem familia perfectă pentru că normalitatea a devenit un lux în ziua de azi. Și oamenii, se pare, tânjesc după normalitate. Am avut perioade în care nu am vorbit chiar o săptămână, asta pentru că amândoi încercam să vedem cât duce celălalt, chiar dacă după o zi nici nu mai știam de ce ne-am certat. Și acum ne ciondănim destul de des, însă supărarea trece imediat. Nu mai avem loc de orgolii într-o casă plină de «nevoi ale copiilor»”, a declarat Adela Popescu pentru VIVA!.

