Adelina Damian a fost eliminată de la „Survivor România” 2021. Ce ascunde fosta concurentă

În cursa pentru votul publicului în această săptămână la „Survivor România” au intrat Adelina Damian, Maria Chițu și Albert Oprea, care a fost nominalizat de favoritul publicului, Andrei Dascălu, scrie wowbiz.ro.

Cea care a primit cele mai puține voturi din partea publicului a fost Adelina Damian. Ea a părăsit competiția din Republica Dominicană chiar duminică seară.

Înainte să își ia la revedere de la colegii ei, aceasta a făcut câteva declarații.

„De când am aterizat în Republica Dominicană sunt pe plus cu tot, cu tot ce s-a întâmplat aici. Prima lecție, cea mai importantă, carpe diem. Cred că asta ne învață consiliile astea de eliminare, să trăim fiecare clipă, pentru că nu știm cât mai stăm pe aici. Asta am încercat în fiecare zi de când am venit la Survivor, să mă bucur de tot ce înseamnă competiție, trasee, până la licuricii din junglă și cerul înstelat care m-a fermecat”, a dezvăluit fosta Războinică.

Adelina Damian a mărturisit chiar în seara eliminării că nu va spune niciodată adevăratul motiv al participării sale la „Survivor România”. Maria și Elena sunt singurele care îl știu.

„Foarte multe lecții am învățat aici la Survivor. Este o lecție pentru toate fetele de aici și toate femeile de acasă, pentru că am lăsat tot confortul de prințese și am venit aici să luptăm cot la cot cu băieții. Sunt foarte recunoscătoare pentru tot, le mulțumesc tuturor din producție care fac posibil acest show, le mulțumesc Faimoșilor și colegilor mei.

A fost cu adevărat o experiență pe care mi-am dorit-o enorm de mult. Singurele care știu motivul adevărat sau personal pentru care eu mi-am dorit să fiu la Survivor sunt doar Maria și Elena și așa vreau să rămână. Sunt foarte fericită și vă aștept pe toți acasă”, a mai declarat Adelina Damian la Kanal D.

În zilele următoare, Adelina Damian va reveni în România.

