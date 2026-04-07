Vedeta a dezvăluit ingredientele și pașii de preparare pentru sarmale fragede și aromate, susținând că oricine testează această variantă „merge la sigur”. Rețeta pune accent pe ingrediente clasice, dar bine dozate, care oferă un rezultat consistent și savuros.

Preparatul se bazează pe o combinație de carne de porc și vită, completată de costiță afumată, pentru un plus de savoare. În același timp, modul de pregătire este unul accesibil, fără tehnici complicate, dar cu atenție la detalii.

„Aceasta este rețeta cu care mi-am cucerit familia, prietenii și toate cunoștințele. Mergeți la sigur dacă o testați”, a spus Adelina Pestrițu pentru PRO TV.

Ingrediente pentru sarmale

două kg varză acră

450 g carne tocată de porc și vită

50 g orez

200 g ceapă

ulei pentru prăjit

100 g costiță afumată

2-3 linguri bulion

două foi de dafin

sare

piper, după gust

Un detaliu important este alegerea verzei. Vedeta recomandă folosirea foilor deja pregătite, în locul unei verze murate întregi, pentru a economisi timp și pentru a avea un control mai bun asupra dimensiunii sarmalelor.

De asemenea, orezul trebuie lăsat în apă caldă timp de aproximativ 30 de minute înainte de utilizare. Acest pas ajută la obținerea unei texturi mai plăcute în interiorul sarmalelor.

Mod de preparare a sarmalelor

Prepararea începe cu pregătirea verzei. Foile se spală bine, după ce au fost ținute în apă călduță pentru desărare, apoi se taie astfel încât să fie ușor de rulat. Subțierea nervurilor este esențială pentru a obține sarmale uniforme.

Separat, se pregătește umplutura. Ceapa se curăță, se spală și se toacă mărunt, apoi se amestecă cu orezul scurs și cu bulionul. Compoziția se lasă la răcit timp de 15-20 de minute înainte de a fi combinată cu carnea și condimentele.

După omogenizare, se formează sarmalele, folosind câte o lingură de compoziție pentru fiecare foaie de varză. Împachetarea trebuie să fie strânsă, pentru a evita desfășurarea în timpul fierberii.

În oală, se așază un strat de varză tocată pe fund, urmat de un strat de sarmale. Se repetă procesul, iar printre straturi se adaugă foi de dafin și bucăți de costiță afumată, pentru un gust intens și autentic.

După ce sunt aranjate, sarmalele se acoperă cu apă și se pun la fiert pentru aproximativ două ore și jumătate. Timpul de gătire este esențial pentru ca aromele să se combine perfect și pentru ca varza să devină fragedă.

Un truc recomandat este testarea unei sarmale înainte de oprirea focului. Astfel, se poate verifica dacă atât carnea, cât și orezul sunt gătite corespunzător.

Fierberea lentă contribuie la obținerea unui preparat suculent, în care fiecare ingredient își păstrează savoarea. De asemenea, costița afumată adaugă o notă distinctă, care transformă rețeta într-una cu adevărat specială.

