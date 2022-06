Adevăratele motive pentru care Adrian Mutu s-a despărțit de Consuelo după 8 ani: „Acela a fost momentul în care s-a terminat totul”

„Ne-am cunoscut la Roma și, treptat, ne-am dat seama că între noi există o atracție. Ce mi-a plăcut la ea? Era sensibilă, caldă. OK, eram firi foarte diferite, dar pe atunci credeam că acest lucru este benefic, pentru că urma să ne completăm. Șase, șapte luni am fost prieteni, apoi am decis să ne căsătorim”, scrie Mutu în volumul „Revenirea din infern”.

Care continuă să dea detalii: „Am mers în Dominicană, în La Vega, al patrulea oraș ca mărime de acolo, la vreo 110 kilometri de capitala Santo Domingo. A venit cu prietena ei cea mai bună. Era 10 seara, iar noi îmbrăcați ca de plajă. A fost o ceremonie scurtă și frumoasă, apoi nunta am făcut-o în octombrie, la Roma”.

Dar la fel ca și în relația cu Alexandra, „după câțiva ani, au apărut, din păcate, divergențele între noi doi, multe dintre ele provocate de diferența de cultură. Intervenise monotonia, lucru firesc când stai mult timp împreună cu o persoană, numai că, fiind firi opuse, relația a început să scârțâie. Am semnat cu cei de la Ajaccio, acesta a fost momentul în care ne-am despărțit de tot”.

Consuelo a fost căsătorită cu Mutu timp de opt ani, între 2005 și 2013.

