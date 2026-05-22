Horoscop săptămânal Rac – 23 – 29 mai 2026

Pe 23 mai dimineața, destabilizări financiare de importanță și valori diferite; posibilă încurcătură provocată de un cunoscut (prieten) de-al nativilor care creează neplăceri (neonorarea unei datorii la timpul stabilit, de exemplu).

Între 23 mai, după ora 9:57′, și 25 mai după-amiaza, cele două case ale comunicării și deplasărilor vor cunoaște o evoluție neutră, în logica treburilor cotidiene.

În același răstimp se va produce și o opoziție Mercur/Lună Neagră, în măsură să provoace o situație critică la locul de muncă ori ceea ce se va întâmpla în legătură cu serviciul nativilor va fi generat de cauze necunoscute; de aceea, nativii este bine să rămână prudenți, rezervați și să nu încerce să „repare” imediat neregula instalată, pentru că nu vor fi în posesia tuturor explicațiilor necesare sau măcar a celei esențiale. De asemenea, se vor cristaliza dorințe care până acum erau percepute difuz, iar nativii nici nu îndrăzneau să se aventureze și să le transforme în idealuri de viață profesională.

Acum, pe fondul primei relații armonice între Soare și Neptun, de curând intrat în zodia Berbecului, acest lucru va fi posibil și va fi chiar un aspect benefic pentru carieră, pentru că va ridica ștacheta pretențiilor nativilor față de ei înșiși, declanșând orgolii care vor avea menirea să coaguleze o serie de intenții, acțiuni, gânduri și activități în jurul acestui nou reper.

Nativii vor trăi o experiență unică, ținând cont că Neptun s-a aflat ultima dată în sectorul ascensiunii sociale a zodiei Racului, între 1862 și 1875. Între 25 mai, după ora 17:34′, și zorii zilei de 28 mai, relațiile cu familia vor evolua în nota obișnuită. Între 28 mai, după ora 3:53′, și 29 mai, relațiile personale vor fi bântuite de neîncredere, bănuială și dorința de a verifica trăinicia sentimentelor sau onestitatea relației. Racii vor fi hipersensibili și vor avea tendința să exagereze.

