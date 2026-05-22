Deși mulți credeau că povestea lor s-a încheiat odată cu problemele acestuia cu legea, declarațiile făcute acum de Alex Dobrescu din penitenciar arată cu totul altceva.

Într-un interviu acordat jurnalistei Mara Bănică, Alex Dobrescu a vorbit despre legătura pe care spune că o are în continuare cu Cristina Cioran și a făcut dezvăluiri neașteptate despre întâlnirile dintre ei din spatele gratiilor.

„Relația mea cu Cristina Cioran este aceeași care a fost întotdeauna. Nu s-a schimbat absolut nimic. Adică este concubina mea. Real nu am fost certați niciodată”, a declarat acesta.

„A venit aproape săptămânal la vizită. Aici, datorită regulilor, vizitele sunt în aer liber. Alea intime nu sunt la liber. Am avut și genul ăsta de vizite, chiar trei vizite cu Cristina Cioran”, a mai spus el.

Alex Dobrescu a dezvăluit și despre cum se desfășoară aceste întâlniri în penitenciar.„Vizita intimă nu presupune ceva intim. Vizita intimă presupune o întâlnire într-o cameră frumos amenajată și poți să faci ce vrei. Au fost foarte frumoase întâlnirile. Camera intimă a fost folosită în adevărata ei accepțiune”, a declarat acesta.

De asemenea, bărbatul spune că iubita lui îi aduce regulat pachete în închisoare. „Mi-a făcut pachete, chiar săptămâna trecută a venit cu un pachet. Aici pot să primesc mâncare gătită”, a mai spus Alex Dobrescu.

