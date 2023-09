Oana Lis a recunoscut că a fost la un pas de divorț, însă în cele din urmă a renunțat la idee și a luptat pentru căsnicia ei.

„Este doar o clipă din 25 de ani. Avem 25 de ani de relație. În 25 de ani, sunt sigură că nu doar la noi, ci și la alții, au fost tot felul de certuri, discuții, împăcări, mulți ani în care a mers foarte bine. E normal să se întâmple lucrurile acestea și poate, uneori, bagi actele ca un wake up call ca să îl trezești pe celălalt, să facă ceva, să facă niște schimbări.

Sunt 25 de ani de relație, e foarte mult! S-au întâmplat multe! Asta e viața, mi-o asum. Din păcate, oamenii din ziua de azi nu ajung să aibă 25 de ani de relație pentru că renunță total la prima provocare. E normal să existe discuții, într-o relație suntem oameni total diferiți! Este important să lupți, dar nu singur, să vină și celălalt spre tine!”, a declarat Oana Lis pentru Ego.

„Probabil că cea mai mare provocare a relației noastre a venit tot din afară, pentru că oamenii când văd că două persoane au relația lor, bula lor, sunt geloși și încearcă prin diferite tertipuri să îi despartă! Erau tot felul de vorbe din partea rudelor, prietenilor, presei. Cred că acestea au fost cele mai mari provocări!”, a mai spus Oana.

De-a lungul anilor, Oana a fost judecată dur și acuzată că s-a căsătorit cu Viorel Lis din interes. În realitate lucrurile au stat altfel.

„Unii oameni sunt incapabili să își facă o relație și se gândesc: «Dacă eu sunt tânăr, cum poate unul bătrân să aibă o femeie mai tânără lângă el? Înseamnă că e interes!». Nu este interes! De-a lungul a 25 de ani, am cunoscut bărbați și mai cu mulți bani ca Viorel, dar și mai tineri! Nu! La noi a fost o legătură pe viață, în care Viorel mi-a dat iubire, siguranță, un loc unde am putut să îmi rezolv traumele și să evoluez. Chestia asta ne-a legat pentru 100 de vieți! Nu are legătură cu banii niciun pic!”, spune Oana pentru sursa citată.

„O relație cu diferență de vârstă vine și cu multe provocări. Dacă aș avea o fată, nu i-aș recomanda să aibă o relație cu cineva care este cu mai mult de 10 ani mai în vârstă! Asta a fost viața mea! Nu înseamnă că trebuie să facă toată lumea la fel sau că așa este bine! Fiecare face ce vrea!”, a mai adăugat Oana Lis.

