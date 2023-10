Numele Adinei Buzatu este sinonim cu eleganța masculină. Intrând în lumea modei la vârsta de doar 21 de ani, Adina Buzatu a devenit unul dintre cei mai cunoscuți stiliști din România. Cu toate acestea, puțini știu că aceasta a câștigat primii bani la doar 14 ani spălând parbrize.

După majorat, Adina Buzatu și-a construit propria afacere în domeniul fierului vechi. Numele Adina Buzatu a fost în atenția presei și autorităților în dosare de evaziune fiscală, iar întrebările legate de aceste aspecte au fost puse la „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Adina Buzatu, declarații despre afacerea cu fier vechi

Pe când avea doar 18 ani, Adina Buzatu s-a lansat în afaceri. Aceasta cumpăra și vindea fier vechi. Această afacere de care s-a ocupat până la vârsta de 21 de ani i-a adus câștiguri semnificative și multă experiență în afaceri, scrie kanald.ro.

În cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Adina Buzatu a dezvăluit câți bani a făcut din fier vechi și cine a ajutat-o în această afacere.

„Nu am făcut milioane, am făcut bani, dar nu milioane. La vremea respectivă, 1 milion de euro era o sumă… nici nu te puteai gândi că poți să-i numeri, dar am câștigat OK. Exportam din portul Constanța și o firmă mare, ca exportator de fier vechi.

Conjunctura m-a ajutat, iar tatăl Sarei (n.r. – fiica ei) avea relații externe, apropo de acest domeniu, eu aveam relațiile interne. Ni s-a potrivit să facem acest business, business pe care eu l-am început”, a declarat stilista.

Cum a câștigat Adina Buzatu primii bani

În cadrul aceluiași interviu, vedeta a vorbit despre cum a câștigat primii ei bani la 14 ani. Spăla parbrize pe vremea aceea. „Câștigam 2.000 de lei pe zi. Îmi amintesc exact chestia asta, pentru că îi număram des și ziua de muncă era de două ore. Erau foarte mulți bani în perioada respectivă.

Eram primele în București, se stătea la coadă, la intersecția respectivă. Intersecția unde spălam parbrize nu era doar colțul străzii unde m-am născut, în centru, era și colțul cu școala generală pe care am terminat-o. Mă cunoșteau profesorii și toată lumea. Nu era o obișnuință atunci, în general, pentru copii să lucreze.

Copiii așteptau să primească de la părinți. Mă întreba tata: Tată, ce nu ți-am dat? Hai să-ți luăm! Nu-mi luase o pereche de jeans mulați, nu pentru că nu și-ar fi dorit să-i cumpere sau să-mi ofere banii respectivi, dar considera că sunt pentru alt gen de fete, genul acela de model.

Atunci, nu mi-a luat, dar văzând ce am ajuns să fac, mi-a zis: Nu a fost nevoie. I-am explicat că vreau să câștig, pentru că îmi place să muncesc, pentru că îmi place să fiu independentă și îmi dă o satisfacție extraordinară, ceea ce l-a convins”, a mai zis Adina Buzatu în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D.