Între Adina Postelnicu și Glance este o diferență de vârstă de 11 ani, însă asta nu a fost niciodată o problemă pentru ei. Cântăreața a declarat că partenerul ei este musulman și are dreptul de a avea mai multe soții. Spre surprinderea tuturor, Adina de la Heaven nu este deloc geloasă și nu ar fi deranjată dacă ar mai apărea și alte femei în viața lui Glance. Ea spune că așa ar scăpa de cheltuielile pentru menajeră și bonă.

„Dacă vrea una cu sânii mari, poate să-și aducă, că el are voie patru neveste, că e musulman! Eu sunt de acord, că tot am nevoie de o menajeră, mai am nevoie și de un baby-sitter.

Următoarele trei neveste pe care poate să și le ia mă vor scuti să plătesc alți bani pentru doamnele care vin să mă ajute la curățenie, la una alta.

Pentru că nu uitați că prima nevastă, la arabi, e prima! Le comandă pe celelalte, dacă nu știați! Deci, clar nu sunt împotrivă, să și le ia pe alea cu sânii foarte mari!”, a declarat solista, pentru Click!.

Adina Postelnicu și Glance nu sunt căsătoriți, însă artista se consideră prima soție a acestuia în cazul în care el va mai dori să trăiască și cu alte femei. Adina de la Heaven a spus și de ce ea și Glance nu au ales să se căsătorească și asta pentru că artista nu crede în instituția căsătoriei.

Recomandări Experții și oficialii occidentali nu cred în scenariul atacului ucrainean cu drone împotriva lui Putin. Cum pot fi descifrate acuzațiile Kremlinului

„Dacă un bărbat vrea să facă ceva, o face și cu tine de mână. A fost înțelegerea noastră de la început. Când nu mai simțim, ne spunem «la revedere». Ăsta e și motivul pentru care nu ne-am căsătorit până acum. Nu cred în această instituție a căsătoriei. Un act nu te ține și atunci e mai important respectul”, spunea Adina în urmă cu câțiva ani.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

„Glance este un bărbat matur și un tată foarte bun”

Adina a făcut declarații emoționante de bărbatul care i-a dăruit o fetiță superbă. „La început lumea a fost sceptică în privința relației noastre, dar iată că au trecut 10 ani și încă suntem împreună.

În primă fază am fost nițel speriată, mă gândeam că poate-i plac cluburile și viața de noapte. Cu timpul am descoperit că avem aceleași hobby-uri, ne place să ne plimbăm, mergem în vacanță doar noi doi, fără gașcă.

Muzica ne-a legat foarte tare, mai ales că sunt și managera lui. Țin minte că primul featuring cu el l-am avut când avea 18 ani și nu prea l-am băgat în seamă.

Recomandări Un „clarvăzător” din Donbas le-a povestit rușilor timp de o oră, la postul central de televiziune, cum Rusia îi va învinge pe „sataniștii” din Occident și din Ucraina. „Dolarii vor fi aruncați pe străzi”

Totul a venit natural. El ieșise dintr-o relație, eu din alta. Am început să vorbim și s-a legat o prietenie frumoasă, ne plângeam unul altuia, așa a început povestea noastră. La vreun an ne-am dat seama că ne îndrăgostiserăm unul de altul”, declara Adina pentru Unica.

„În ciuda faptului că există o diferența de vârstă între noi, Glance este un bărbat matur și un tată foarte bun. Provenind și dintr-o altă religie lucrurile stau altfel, ei își doresc de tineri familie și copii, nu sunt genul să bată câmpii. Sunt foarte dedicați și asta mi-a plăcut cel mai mult”, a mai adăugat interpreta pentru sursa citată.

Playtech.ro Rusia solicită de urgență 'eliminarea' lui Volodimir Zelenski: 'Nu mai există altă soluție'. Care este motivul

Viva.ro Cum arată acum Ioana Băsescu, la 45 de ani. Fiica fostului președinte s-a retras din viața publică, dar a uluit cu ultima ei apariție pe străzile din București

TVMANIA.RO Unde vedem la TV încoronarea regelui Charles al III-lea

Observatornews.ro Momentul impactului devastator din Lumina, în care doi oameni au murit, surprins de camerele de supraveghere. Oamenii au rămas captivi în maşinile făcute praf

Știrileprotv.ro România, reorganizată în 12 județe. Cum ar putea fi împărțită țara, conform unui proiect de lege

FANATIK.RO Orașul din România unde s-a deschis o fabrică și se fac angajări. Se oferă salarii de 3.500 de lei, plus alte bonusuri

Orangesport.ro De ce Gigi Becali nu le lasă fetelor o parte din avere: "E distrugere. Asta nu le las moştenire". Ce spun copiii despre decizia luată

Unica.ro Eliminare neașteptată la Survivor. S-a lăsat cu lacrimi în Consiliu: 'De ce mereu oamenii reali și corecți au de suferit?'