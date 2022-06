Adrian Enache o iubește foarte mult pe Iuliana Marciuc, femeia care îi este alături de 26 de ani. Artistul spune care este secretul longevității relației sale. Vedeta a rămas în relații bune și cu fosta soție, Corina, femeia cu care are o fată.

„Iuliana are foarte multe calități. Este sprijinul meu, este tot ce am. Este ca un roman care nu are sfârșit, este că o carte pe care o iei și nu poți s-o mai lași. Suntem de 26 de ani împreună și am învățat că nu trebuie să intervii în spațiul celuilalt. Am înțeles cine sunt eu, cine este ea și să nu ne sufocăm. Ea știe și mă înțelege când eu nu vorbesc cu nimeni atunci când am un concert greu. La fel le are și ea pe ale ei, a fost și la ea greu în perioada Eurovisionului. Fiecare are spațiul lui în care se regăsește, eu mă simt bine cu mine, mă încarc apoi dăruiesc și celorlalți.

„Relația trebuie să fie ca o vacanță”

Și ea, și Corina au înțeles asta, de aceea am o relație excepțională cu fosta soție. Sunt două femei care merită tot respectul meu, sunt mamele copiilor mei. Eu am decis să fiu cu Iuliana, nu am fost nici eu stăpânul ei, nici ea al meu. La noi în familie nu s-a băgat nimeni. Nimeni nu are niciun drept asupra celuilalt, relația trebuie să fie ca o vacanță”, a declarat Adrian Enache pentru Fanatik.

Cât despre cea mai dificilă perioadă din relația lor, Adrian consideră momentul când și el, dar și ea au divorțat. „Clar perioada divorțurilor, și al ei, și al meu. Am vrut să treacă mai repede și să nu-mi mai amintesc nimic. Și căsătoria, și divorțul înseamnă o hârtie, dar dacă ești om reușești să păstrezi acele relații. Ele nu-s ținute de niște hârtii”, a spus artistul.

Recomandări Doi condamnați din „lotul Oprescu” s-au predat în Italia și o instanță din Napoli a decis să rămână în libertate până la judecarea extrădării cerute de România

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

„Durerea îmi lua mințile și făceam o nefăcută”

Adrian Enache își aduce aminte cu multă durere și furie de momentul în care fiica lui, Diana, a fost atacată. Situația respectivă a fost cea mai grea perioadă din viața lui.

„M-am speriat tare când a fost Diana în pericol, cu libanezul. Atunci a fost îngrozitor. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu am fost aproape de omul ăla că sigur durerea îmi lua mințile și făceam o nefăcută. La tribunal aveam o privire de ucigaș și libanezul se uită la mine și spunea «șefu, iartă-mă, eram în Ramadan, nu știam ce fac!». Era să-l strâng de gât acolo, la tribunal. Nu vreau să știu ce se întâmpla dacă eram acolo în seara aia, când mă enervez am o forță nebănuită, o ia adrenalina razna.

Am mai avut eu o ieșire în copilărie. Mama mă lovea cu cârligul de rufe că făceam năzbâtii. Odată m-am enervat așa de tare că îmi venea s-o strâng de gât, dar Dumnezeu m-a luminat și mi-a redirecționat nervii spre un geam foarte gros pe care l-am spart cu două degete. Mi-a curs o grămadă de sânge, dar am fost fericit că n-am făcut o nenorocire”, a povestit artistul pentru sursa mai sus menționată.

GSP.RO A fost vedetă în 2007, iar acum a ajuns alcoolic și doarme pe străzi. O decizie greșită i-a distrus viața

Playtech.ro ȘOC TOTAL! Răsturnare de situație în războiul Rusia – Ucraina. Putin a făcut ANUNȚUL IREAL

Observatornews.ro Imagini de groază suprinse în Suceava. Cinci bărbaţi înarmaţi cu coase, topoare şi bâte au dat năvală în curtea unei femei. La mijloc o poveste de iubire care s-a încheiat prost

HOROSCOP Horoscop 12 iunie 2022. Racii se trezesc luați pe sus de propriile dorințe, care capătă o intensitate neobișnuită astăzi

Știrileprotv.ro Scandal violent în județul Suceava. Indivizi cu bâte și coase au intrat în casa unei familii

Orangesport.ro Vladuţa Lupău, marcată toată viaţa de ceea ce s-a întâmplat la o petrecere de politicieni. A povestit pentru prima oară ce a trăit acolo

PUBLICITATE Editorul de modă ELLE Maurice Munteanu îți arată cum să porți cu succes piesele noului sezon

PUBLICITATE Scurtă analiză a sistemului medical privat din România