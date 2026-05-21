Eroarea de calcul a fost confirmată

Un radar de viteză medie instalat pe autostrada A6, între localitățile Szczecin și Rzęśnica, a înregistrat date eronate între 29 aprilie și 4 mai 2026, conform unui comunicat publicat de Centrul de Supraveghere Automată a Traficului Rutier din Polonia (CANARD) și citat de publicația Auto Świat. Mai mulți șoferi au primit notificări privind încălcări ale vitezei maxime permise, deși susțin că au condus în limitele legale.

Problema a ieșit la iveală după ce mai multe persoane au postat pe rețelele de socializare fotografii cu notificările primite de la CANARD, arătând diferențe evidente între viteza înregistrată de sistem și calculele proprii.

„Nu puteam conduce cu o asemenea viteză, chiar dacă aș fi vrut”

Un exemplu concret a fost semnalat pe platforma X de Alvin Gajadhur, fost ministru al infrastructurii în Polonia. Într-un caz, sistemul a indicat că un vehicul ar fi circulat cu 97 km/h pe un tronson de 3.409 metri, parcurgându-l în 137 de secunde. Totuși, calculul matematic demonstrează că viteza medie reală a fost de aproximativ 89,6 km/h, sub limita legală.

Un șofer de camion, citat de Auto Świat, a precizat: „Nu puteam conduce cu o asemenea viteză, chiar dacă aș fi vrut. Camionul meu are limitator de viteză”.

Situația a fost mai dificilă pentru șoferii autoturismelor, cărora le-ar fi fost mai greu să demonstreze o eroare a sistemului certificat.

Șoferii amendați pe nedrept vor scăpa de sancțiuni

În urma controalelor efectuate de autoritățile din cadrul Inspecției Generale a Transportului Rutier (GITD), s-a confirmat că echipamentul a fost configurat greșit de furnizor, ceea ce a dus la măsurători incorecte.

Perioada afectată a fost între 29 aprilie 2026, ora 12:00, și 4 mai 2026, ora 9:27, o perioadă de trafic intens din cauza vacanței de 1 Mai.

„Evenimentul a avut un caracter izolat și a rezultat dintr-o configurare greșită a dispozitivului de către furnizor, situație pe care CANARD nu o putea preveni anterior”, se arată în comunicatul publicat pe site-ul oficial al instituției.

Reprezentanții CANARD au dat asigurări că toate procedurile începute din cauza acestor erori vor fi anulate automat, iar șoferii care au primit notificări vor fi informați oficial și nu trebuie să facă nimic în plus.

Potrivit estimărilor, numărul șoferilor afectați de această eroare ar putea ajunge la câteva mii, având în vedere volumul crescut de trafic în perioada sărbătorii de 1 Mai.

Ce este un radar de viteză medie

Cunoscut în termeni tehnici și sub denumirea de sistem de monitorizare secțiune sau radar tronson, un radar de viteză medie este un dispozitiv inteligent care nu măsoară viteza instantanee a unei mașini într-un singur punct, așa cum face un radar clasic sau un pistol radar. În schimb, acest sistem calculează viteza cu care un vehicul a parcurs o distanță exactă și predefinită de drum, de obicei de câțiva kilometri.

Funcționarea lui se bazează pe două camere video inteligente amplasate la puncte diferite ale traseului. Prima cameră înregistrează momentul exact în care mașina intră pe tronsonul monitorizat și îi fotografiază numărul de înmatriculare. Cea de-a doua cameră, situată la finalul tronsonului, face exact același lucru când mașina părăsește zona respectivă.

Sistemul informatic primește cele două coordonate de timp, știe distanța exactă dintre cele două puncte și aplică o formulă matematică simplă pentru a afla viteza medie de deplasare.

Dacă timpul în care șoferul a parcurs distanța este mai scurt decât timpul minim legal calculat pentru acea porțiune, înseamnă că viteza medie a fost depășită, iar sistemul emite automat o amendă.