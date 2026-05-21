Aceasta este cea mai amplă operațiune de acest tip desfășurată pe amplasamentul centralei, de la construcția Unității 2. Aproximativ 3.470 metri cubi de beton au fost utilizați, echivalentul a circa 380 de autobetoniere, procesul fiind realizat în condiții stricte de siguranță și calitate.

Nuclearelectrica face depozit pentru deșeurile radioactive de la reactorul 1 de la Cernavodă

Turnarea betonului a avut loc la Depozitul Intermediar de Deșeuri Radioactive (DIDR-U5), destinat manipulării, procesării și depozitării intermediare a deșeurilor radioactive.

La Nuclearelectrica se construiește un spațiu special unde vor fi adunate și păstrate temporar deșeurile radioactive rezultate din funcționarea și modernizarea reactorului 1 de la Centrala Nucleară Cernavodă.

„În septembrie 2025, Nuclearelectrica a obținut de la Comisia pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) autorizația pentru construirea DIDR-U5. Turnarea primului beton este echivalentul unui nou început pentru Unitatea 1, care, după 30 de ani de operare la standarde înalte, va putea funcționa încă 30 de ani din 2030, asigurând securitate energetică, producând 5 milioane de MW anual și evitând 5 milioane de tone de CO2 pe an”, a explicat directorul general al Nuclearelectrica, Cosmin Ghiță.

Depozitul de deșeuri de la CNE Cernavodă, făcut de străini

Construcția DIDR-U5, evaluată la 175 milioane de euro, este realizată de asocierea Arabelle Solutions România SRL și Arabelle Service France, parte a grupului EDF.

Amplasamentul este situat în interiorul zonei controlate a CNE Cernavodă, în clădirea Reactorului Unității 5, adaptată nevoilor proiectului. Complexul va include trei clădiri pentru primirea, manipularea, procesarea și depozitarea intermediară a deșeurilor radioactive.

Contractul EPC (Inginerie, Procurare și Construcție), semnat în decembrie 2024, implică un consorțiu internațional format din Candu Energy Inc., Ansaldo Nucleare, Canadian Commercial Corporation și Korea Hydro & Nuclear Power Co.

Etapele retehnologizării Unității 1 de la Cernavodă

Proiectul de retehnologizare este împărțit în trei faze. În prezent, se află în etapa de pregătire pentru implementare, care va fi finalizată în 2027.

Ulterior, Unitatea 1 va fi oprită pentru retehnologizare, urmând să fie reconectată la rețeaua națională în 2030.

De la inaugurarea sa în 1996, Unitatea 1 a livrat peste 149 milioane MWh și a evitat emisia a 145 milioane tone de CO2.

„Puterea instalată în domeniul nuclear în UE ar urma să ajungă la 109 GW până în 2050. România dispune de toate atuurile pentru extinderea industriei nucleare: experiență, know-how, specialiști, infrastructură, lanț integrat de combustibil nuclear, parteneriate internaționale și sprijinul instituțiilor bancare”, spune Cosmin Ghiță despre importanța energiei nucleare în mixul energetic european.

Depozitul intermediar de combustibil ars, în extindere

În paralel, Concelex și BogArt derulează lucrări de extindere a Depozitului Intermediar de Combustibil Ars (DICA), necesar pentru stocarea în siguranță a combustibilului nuclear utilizat.

Investiția de 213,7 milioane de lei implică construirea a șase module de stocare și a unei macarale portal de mare capacitate.

Proiectul, care utilizează tehnologia MACSTOR 400, va fi finalizat etapizat până în 2035, primul modul fiind programat pentru decembrie 2026.

Investițiile totale în proiectele Nuclearelectrica de la Cernavodă, inclusiv retehnologizarea Unității 1 și construirea Unităților 3 și 4, vor atinge 14 miliarde de euro până în 2032.