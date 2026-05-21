Varianta nu apare în grilă

Gafa din subiecte a fost semnalată redacției Edupedu.ro de către cititori. Este vorba despre cerința numărul 13, unde elevii aveau de calculat durata unui proiect școlar.

O eroare majoră a apărut în subiectul oficial de Matematică de la Evaluarea Națională 2026. Foto: edupedu.ro.

„Elevii clasei a IV-a au participat la un proiect privind diversitatea banilor românești începând cu ultima zi a lunii februarie 2026 până ieri, 19 mai 2026. Cât timp a durat proiectul?”

Variantele de răspuns oferite sunt:

A. două luni și nouăsprezece zile

B. trei luni și o zi

C. două luni și douăzeci de zile

D. patru luni fără o zi.

Obligați să bifeze una dintre variantele greșite

Ultima zi a lunii februarie 2026 este 28. Calculul corect al perioadei este:

28 februarie – 28 martie = 1 lună

28 martie – 28 aprilie = 1 lună

28 aprilie – 19 mai = 21 de zile

Rezultatul corect este, așadar, „două luni și 21 de zile”, variantă care nu apare în grilă. Proba răspunsului poate fi făcută și cu ajutorul calculatorului specializat timeanddate.com.

Fiind un exercițiu cu alegere multiplă (tip grilă), elevii nu au avut posibilitatea să scrie rezolvarea corectă, ci au fost practic constrânși să bifeze una dintre variantele greșite propuse de autorii subiectelor.

Evaluarea Națională pentru elevii de clasa a IV-a se încheie joi, 21 mai, cu proba la Limba maternă.

