Varianta nu apare în grilă
Gafa din subiecte a fost semnalată redacției Edupedu.ro de către cititori. Este vorba despre cerința numărul 13, unde elevii aveau de calculat durata unui proiect școlar.
„Elevii clasei a IV-a au participat la un proiect privind diversitatea banilor românești începând cu ultima zi a lunii februarie 2026 până ieri, 19 mai 2026. Cât timp a durat proiectul?”
Variantele de răspuns oferite sunt:
A. două luni și nouăsprezece zile
B. trei luni și o zi
C. două luni și douăzeci de zile
D. patru luni fără o zi.
Obligați să bifeze una dintre variantele greșite
Ultima zi a lunii februarie 2026 este 28. Calculul corect al perioadei este:
- 28 februarie – 28 martie = 1 lună
- 28 martie – 28 aprilie = 1 lună
- 28 aprilie – 19 mai = 21 de zile
Rezultatul corect este, așadar, „două luni și 21 de zile”, variantă care nu apare în grilă. Proba răspunsului poate fi făcută și cu ajutorul calculatorului specializat timeanddate.com.
Fiind un exercițiu cu alegere multiplă (tip grilă), elevii nu au avut posibilitatea să scrie rezolvarea corectă, ci au fost practic constrânși să bifeze una dintre variantele greșite propuse de autorii subiectelor.
Elevii de clasa a IV-a au susținut proba la Matematică din cadrul Evaluării Naționale 2026, miercuri, 20 mai. Aceștia au avut la dispoziție 60 de minute pentru a rezolva testarea. Iată care sunt cele 20 de probleme în care se regăsesc și noțiuni istorice sau de științe, conform Edupedu.
Iată rezolvările problemelor la proba de Matematică și Științe ale Naturii, de la Evaluarea Națională 2026, conform Gemini.
Evaluarea Națională pentru elevii de clasa a IV-a se încheie joi, 21 mai, cu proba la Limba maternă.
VBujder 21.05.2026, 10:00
Nu sunt de acord cu această interpretare! Prima lună ar trebui să fie întreaga lună martie, nu doar până în data de 28. Altfel spus, între 28 februarie și 28 martie nu avem o lună întreagă, ci doar 28 de zile. În acest caz, răspunsul corect este varianta C (două luni și douăzeci de zile), pentru că avem: – ziua de 28 februarie = 1 zi; – luna martie = 1 lună; – luna aprilie = 1 lună; – intervalul 1 mai - 19 mai = 19 zile. În total, 2 luni și 20 de zile.
TiberiuEU 21.05.2026, 10:12
Problema se rezolva foarte simplu si logic : Avem 2 luni intregi : Martie si Aprilie. La aceste 2 luni adaugam cele 19 zile din Mai + 1 zi din Februarie . De aici rezulta 2 luni si 20 de zile. Raspuns corect : C
Visan215 21.05.2026, 10:15
\"Ultima zi a lunii februarie 2026 este 28. Calculul corect al perioadei este: 28 februarie – 28 martie = 1 lună\" Asadar, in opinia unor invatati luna martie are 28 de zile. Halal scoala!
