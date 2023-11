Adrian Nartea a fost distribuit în filmul „Visul”, care intră în cinematografe luna viitoare. „La Visul am un rol mic, rolul lui Bogdan, care este vedeta de la București, care vine și ia pâinea celor din provincie la teatru. E foarte drăguț! Bogdan este un fițos și jumătate! Și eu am filmat în prima zi și în ultima zi de filmare a lor. Am prins toată emoția de început și toată relaxarea de final.

Este un proiect foarte drăguț, care, cu siguranță, o să placă, pentru că e o comedie cu un deznodământ foarte frumos. Nu vreau să dau spoilere despre ce este vorba, mergeți să-l vedeți că e chiar fain!”, a spus Adrian Nartea Pentru Impact.

„În momentul în care m-au chemat să îl interpretez pe Bogdan, m-au chemat la casting, dar după ce am dat proba au zis: «Gata! E ok! E perfect!» Cătălin Saizescu este un om de nota 20, nici măcar nu ne mai chinuim. «Ești liber în zilele alea?» M-am uitat. Da, facem!”, a povestit Adrian Nartea pentru sursa citată.

Planuri pentru 2024

Adrian Nartea a anuntat că ar putea face parte din două mari productii de cinema, care se lasă însă așteptate.

„Am două producții mari de cinema, care se lasă așteptate, pentru că e preproducție multă, bugete și așa mai departe. Alea dacă ies, ar fi mișto! Se lungesc lucrurile de aproape 2 ani deja la amândouă, pentru că așa e când vrei să faci un produs bun.

Sunt mulți care așteaptă și 5 ani să filmeze un proiect de genul acesta. Sper să nu ajungem la 5 ani. Sunt două proiecte dragi mie, pentru care am filmat niște părticele și care aș vrea să se concretizeze, pentru că sunt foarte faine”, a spus, pentru Impact.ro, Adrian Nartea.

