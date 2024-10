Pe 16 octombrie 2024, în ediția 29 din Asia Express – Drumul Zeilor, tensiunile au atins cote maxime în cursa pentru ultima șansă, în care s-au confruntat trei echipe puternice: Nicolai Tand și Sorin Brotnei, Adrian Nartea și Cosmin Vîjeu, precum și Ioana State și Mane. Ultima pereche a fost votată de ceilalți concurenți, decizie care a stârnit reacții dure, mai ales din partea Ancăi Țurcașiu, care a răbufnit la nominalizarea făcută de Mihai Găinușă.

„Te-am ajutat să câștigi imunitatea. Sunt șocată! Nu mai poți să-ți ceri scuze acum pentru ce ai făcut. Azi nu mai putem fi prieteni. Mi s-a părut că n-a dat dovadă de bărbăție”, i-a reproșat omului de radio.

Competiția a fost una extrem de dificilă, iar echipele au avut de trecut probe solicitante, printre care construirea și înălțarea zmeielor, o sarcină care s-a dovedit provocatoare pentru toți concurenții. Orice zmeu rupt a atras o penalizare de cinci minute, un obstacol major în această cursă crucială.

Un moment inedit al ediției a fost atunci când toate echipele s-au îmbrăcat în costume de tigru, aducând un strop de veselie în mijlocul tensiunii competiției. Cu toate acestea, emoțiile au explodat la finalul ediției, când s-a aflat că echipa formată din Adrian Nartea și Cosmin Vîjeu a fost eliminată, după ce „zeul” a fost roșu. Cei doi actori au fost ultima echipă ajunsă la Irina Fodor, care nu și-a putut stăpâni lacrimile în fața discursului emoționant al acestora.

Deși au încercat să fie puternici, Adrian Nartea și Cosmin Vîjeu nu și-au putut ascunde tristețea, iar momentul plecării lor a fost încărcat de emoții profunde, atât pentru ei, cât și pentru ceilalți concurenți. Adrian Nartea a mărturisit cu lacrimi în ochi cât de multe a însemnat pentru el experiența Asia Express, lăsând un gol în sufletul său.

Adrian Nartea și Cosmin Vîjeu s-au bucurat la gândul că își vor revedea familiile curând, însă despărțirea de colegii lor a fost extrem de dureroasă. Cei doi concurenți au fost una dintre echipele cele mai apreciate din acest sezon, iar plecarea lor a lăsat o mare tristețe în ultima etapă din Malaezia.

Cum a decis Adrian Nartea să facă echipă cu Cosmin Vîjeu la Asia Express 2024

Actorul a spus cum a decis să facă echipă cu nepotul Monicăi Davidescu, Cosmin Vîjeu, la Asia Express.

„Pot să spun că, în aceşti doi ani, m-am bucurat de tot ce a însemnat after efectul „Vlad, de „fructele unei munci de aproape patru ani. Am fost solicitat să particip la multe evenimente, campanii, pentru că acest proiect mi-a propulsat o imagine foarte puternică, ce mă onorează.

Participarea la „Asia Express nu a fost plănuită, dar a stat pe masa mea de oportunități aproape opt luni. Ideea nu a fost a mea, a venit din partea unui prieten, dar s-a concretizat mult mai târziu, când, într-adevăr, eram pregătit să o fac. Și când am fost pregătit să o fac, am avut nevoie de un partener. Întâmplarea a făcut că, în momentul în care mă gândeam cu cine aș putea face o echipă bună, a venit Cosmin la mine și, de nicăieri, pentru că el nu știa nimic, mi-a spus că i-ar plăcea să meargă la „Asia Express cu mine, că am face o figură frumoasă.

Eu i-am zis: „Nu cred că îmi spui asta acum!. El m-a întrebat: „De ce nu?. Am știut atunci că putem fi o echipă șmecheră și i-am spus: „Trebuie să vorbim despre asta. A făcut ochii mari și am început să râdem și să plănuim să mergem. A fost cea mai simplă și din suflet alegere de ambele părți”, a spus Nartea pentru revista VIVA!

Pe Cosmin și Adi îi leagă o frumoasă prietenie, motiv pentru care au decis să plece în cea mai interesantă dar și grea experiență.

„Cosmin e un copil haios prins într-un trup de bărbat matur. Este pe cât de comic și simpatic, pe atât de serios și bătăios atunci când este nevoie, dar de fiecare dată reușește să transforme orice supărare, nervi sau presiune în glume și zâmbete.

Ne știm de vreo doi ani, timp în care am călătorit împreună, ne-am distrat împreună, în turneele noastre cu teatrul, dar și la repetiții, și la sală, și peste tot unde ne loveam cap în cap sau, mai bine zis, nas în nas. Îl admir pentru toate râsetele pe care le provoacă non-stop, dar și pentru talentul pe care îl are pe scenă și seriozitatea și simplitatea cu care poate rezolva lucrurile. Amintiri sunt multe, farse, hârjoneli, păcăleli, certuri, dar toate încheiate cu râs, o bere și o îmbrățișare”, mai spune actorul

