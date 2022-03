Pe 18 martie, Adrian Văncică a împlinit 45 de ani și a fost motiv de sărbătoare în familia sa. Actorul din serialul românesc „Las Fierbinți”, de la PRO TV, a mărturisit ce surprize i-au făcut fetele sale.

„Surprizele mi le-au făcut fetele mele și familia mea. Urmează și de la prietenii mei, diseară. Eu am două fete, una este extrem de talentată pe tot ce înseamnă poezie și aranjarea cuvintelor și mi-a făcut o poezie. Nu mă pui să-ți citesc, că n-o să pot s-o fac. Cea mare mi-a făcut o caricatură cu umbră de leu, s-a inspirat din altă parte, dar e făcută punct cu punct de către ea”, a spus el în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Puțini știu că Adrian Văncică a scris scenariul pentru mai mult de 100 din episoadele din „Las Fierbinți”. „Am scris multe episoade, nu mai stau să le număr, dar sigur am peste 100 de scenarii. Le număr când se va termina”, a spus actorul într-un interviu pentru Click!.

De un an și jumătate, el și-a dat demisia de la teatru și merge doar la filmările serialului de la PRO TV. Pentru Celentano, personajul pe care îl interpretează în „Las Fierbinți, Adrian Văncică a fost nevoit să își lase barbă. „M-am învățat de atâția ani și e foarte bine că îmi iau un aparat de ras cred că la vreo cinci ani. Că dacă mă bărbieresc doar vreo trei luni pe an, nu-mi trebuie”, a mai mărturisit actorul.

Vedeta de la PRO TV este uimit de cât de repede trece timpul și spune că nu își dorește mai mult timp liber, ci își dorește liniște.

„Nu mai mult timp liber, că mai mult timp liber aș putea să-mi iau, nu-i asta o problemă, să zicem. Mai mult timp pentru că mi se pare că se întâmplă lucrurile prea repede. Totul e prea repede, nici nu știu când au trecut anii. Trec cu o viteză incredibilă. Și eu sunt atât de pretențios, că vreau exact ce nu se poate. În rest, liniște, să se termine totul odată. Liniște și soare, și să nu înnebunim la cap, pentru că e ușor să o iei razna după doi ani de pandemie și acum cu războiul asta”, a mai declarat Adrian Văncică pentru sursa mai sus menționată.

