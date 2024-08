Vedeta a făcut dezvăluiri în premieră, oferind detalii pe care nimeni nu le știa până acum. Adriana și George, care aveau planuri mari de viitor, au decis să meargă pe drumuri separate, o hotărâre pe care vedeta o consideră cea mai bună pentru amândoi.

Adriana Bahmuțeanu a subliniat că George Restivan a fost primul bărbat cu care a avut o relație după opt ani de la despărțirea de Silviu Prigoană, o perioadă în care vedeta a ales să se concentreze pe alte aspecte ale vieții sale și să stea departe de relațiile amoroase. Deși a fost o decizie dificilă, Adriana Bahmuțeanu a decis să își dea voie să iubească din nou, însă, după o serie de experiențe complicate, a ajuns la concluzia că despărțirea este cea mai bună soluție.

„Mi-am permis și eu, după opt ani, să iubesc”

Vedeta a recunoscut că perioada de opt ani a fost marcată de momente extrem de dificile și că, dacă ar fi știut ce o așteaptă, ar fi făcut unele lucruri diferit. Cu toate acestea, Adriana Bahmuțeanu se consideră o femeie împlinită, având o familie frumoasă și copii care îi aduc bucurie în fiecare zi.

„Ce n-a înțeles, poate, lumea și poate nici nu am spus-o foarte clar e faptul că mi-am permis și eu, după opt ani, să iubesc. Când l-am cunoscut pe George, trecuseră opt ani de la divorțul de fostul soț. Am avut opt ani aproape, în care dacă știam ce mi se întâmplă, nu mai făceam lucrurile acelea. Dacă aș da acum timpul înapoi. A fost ceva îngrozitor”, a spus Adriana Bahmuțeanu, în podcastul Anamariei Prodan, potrivit spynews.ro.

Recomandări Misterioasa dispariție a lui Ionuț Bulgaru, pe miriștea de lângă Cuibul Vulturilor, dintr-o căruță trasă de o „iapă cu năluc”. Care e singura ipoteză a poliției

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

De ce Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au despărțit

Pe rețelele de socializare, Adriana Bahmuțeanu a vorbit despre despărțirea de George Restivan. „A fost frumos, autentic, am trăit o adevărată poveste intensă de iubire! Din păcate, distanța ucide dragostea și uneori planurile și valorile comune se mai schimbă!!!

Așadar, am decis să mergem fiecare pe drumul său și să punem punct aici relației noastre! Ne-am decis să păstrăm pentru noi intimitatea și să nu facem din viața noastră privată un subiect de presă. Vă rugăm pe toți cei care ne-ați apreciat relația să ne respectați punctul de vedere și să înțelegeți că nu vom da detalii despre motivele care ne-au condus la această decizie!

Vom rămâne în continuare prieteni buni și ne vom susține ori de câte ori va fi nevoie! Viața merge înainte!”, este mesajul Adrianei Bahmuțeanu care apare pe pagina de Facebook.

George Restivan a fost nevoit să plece în America și la începutul acestui an, iar vedeta a explicat atunci de ce trebuia să stea departe de partenerul ei, pentru o perioadă. Adriana Bahmuțeanu a precizat că soțul ei a plecat pentru o lună și jumătate, în interes de afaceri.

Recomandări INTERVIU Bogdan Creţu, scriitor: „Pentru mine, Nichita și Jim Morrison au fost poeții care m-au format. Nu doar cultural, ci, sunt convins, și existențial”

„Este în America, are niște afaceri. E bine, vorbim de 100 de ori pe zi la telefon. E OK. Ar fi vrut și el să prindă frigul ăsta, îi pare rău că a plecat. Se întoarce peste o lună, o lună și jumate. Am mai stat așa”, a precizat în luna ianuarie Adriana Bahmuțeanu, conform Wowbiz.

Urmărește-ne pe Google News