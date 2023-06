„Foarte interesant. Poate fi un blestem, un blestem în sensul muncii foarte greu, foarte mult, foarte intens și un blestem al iubirii, în sensul că îmi doresc să le ofer tot ceea ce știu.

Cei care nu au fost nu știu nimic despre ce îi așteaptă și la ce emisiune au venit, pentru că din fața televizorului se vede într-un fel.

Eu am avut șansa să fiu și concurentă 3 sau 4 sezoane, am avut șansa să am și un partener extraordinar pe Romică Țociu, am trecut prin toate fazele posibile și am fost și concurentă singură, am fost și cu partener, am putut de-a lungul anilor să adun o experiență demnă de a fi dată mai departe și povestită mai departe de la cald, nu de la rece.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

În teorie e foarte ușor să vorbim și să ne dăm cu părerea, dar important în viață nu e ce ți se întâmplă, ci ce înveți din ceea ce ți se întâmplă. Încerc și eu să-i învăț pe participanți câte ceva, la ce mă pricep.

Recomandări O mamă din diaspora: „M-au șocat comentariile venite pe internet din România la adresa fetei mele, adolescentă din Danemarca, care-i reproșau că și-a luat rujuri din primul salariu. Aici, tinerii lucrează și de la 15 ani”

Nenorocirea este că eu trebuie să le preiau toate energiile negative, trebuie să le preiau toate fricile, toate neîncrederile, tot ceea ce înseamnă negare: nu pot, nu știu să fac, nu mă pricep, de ce?

Dar de ce mi-a dat mie? Dar de ce să fac eu așa ceva? Ori e prea mult, ori e prea puțin, ori este prea repede, ori este prea devreme, nu știu. Sunt tot felul de probleme care apar și eu ca un burete trebuie să le absorb și trebuie să și dau.

Muncim 10-12 ore pe zi și atunci când un concurent vine și își face treaba la actorie și pe urmă pleacă sau nu pleacă dincolo și dincolo, înseamnă ceva”, povestește actrița pentru Impact.

„Mi-am descoperit latura asta pedagogică”

Adriana Trandafir reușește să facă față provocărilor și să le dea încredere concurenților pentru ca aceștia să impresioneze.

„Dar când stai să te apleci cu aceeași răbdare și cu același zâmbet și cu aceeași dragoste către fiecare concurent în parte, ca pe urmă să rezolv partea și pe urmă părțile să le adun și să facă un întreg, este foarte greu.

Dar mie îmi place, pentru că în ultima perioadă mi-am descoperit latura asta pedagogică. Faptul că am și studenți de atâția ani și că lucrez cu ei, înțeleg mai bine mecanismul ăsta de ce înseamnă creativitatea”, a adăugat profa de actorie.

Playtech.ro Gestul UIMITOR făcut de Regele Charles la Cotroceni! Nici Iohannis nu se aştepta, imagini fabuloase

Viva.ro Ce pensie are Adrian Năstase. Mulți români nu câștigă banii aceștia în două luni, dar el a dat statul în judecată: 'Este foarte puţin'

PUBLICITATE Dr. Suto Monika, despre puterea imaginilor. Ce a descoperit la o tomografie

FANATIK.RO Anunțul de pe OLX care a stârnit hohote de râs. Ce a postat un român întrece orice imaginație

Știrileprotv.ro Andrew Tate, agresiv în timpul unui interviu. 'Nu tu ești șefa aici! Nu suntem egali!'. Ce l-a deranjat pe milionarul britanic

Observatornews.ro "L-a aruncat în aer!" Un copil și bona lui, spulberați pe o trecere de pietoni din Mehedinți. În urmă cu două ore, în aceeași zonă mai avea loc un accident

Orangesport.ro "Nu am fost invitat, că nu sunt iubit". Reacţia lui Ilie Năstase despre vizita Regelui Charles al III-lea în România. Cu ani în urmă s-au cunoscut: "Mi-a zis că nu ştia că sunt român"

Unica.ro Ea este fiica Anastasiei Soare. Norvina avea 7 ani când părinții ei au divorțat! Cu ce se ocupă și cum arată viața ei în SUA