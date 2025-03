La Insula Iubirii 2024, Marcel Andrei a făcut furori în rolul de ispită și a devenit viral pe rețelele de socializare după expresiile lui rostite în emisiunea de la Antena 1. „Hola, mami! Che guapa”, îi spunea concurentei Maria, care l-a dezamăgit profund în emisiune și, în final, el a părăsit show-ul singur.

Cu toate acestea, după emisiune, el și-a găsit fericirea în brațele Aminei, cu care s-a și căsătorit. De curând, cei doi au și părăsit România și s-au mutat în Spania, în Tenerife, acolo unde el locuia înainte de show.

Unde muncesc Marcel Andrei și Amina în Tenerife

„Am renunțat la România și m-am întors unde lucram înainte de Insula Iubirii. Mai exact la hotelul la care am lucrat ani buni, un hotel de 5 stele. Sunt chelner la bar. Armina lucrează la recepție, tot așa, la un hotel de 5 stele, aici lângă mine, la un alt hotel”, a declarat Marcel Andrei, pentru FANATIK.

Chiar dacă acum e chelner, pe viitor vrea să aibă propria afacere în Tenerife. „În curând am un proiect cu un prieten de-al meu să organizăm ceva evenimente. O să închiriez o vilă șmecheră cu o piscină, cu multe alte chestii pentru că vreau să încerc să mă dezvolt pe turism. Vreau să fac asta mai ales pentru oamenii din România, să fiu și ghidul lor.

Să le arăt cum stă treaba în Tenerife. Să îi duc unde sunt toate chestiile mai importante. Entertainment! Asta o să urmeze în curând! Pe lângă asta o să fac și o piesă aici, în Tenerife. O să filmez multe alte chestii mai mișto ca în România”, a adăugat Marcel Andrei.

Nu e singurul lui plan, alături de soție își dorește să își cumpere și prima casă în Tenerife. „Mai puține distracții, mai multă muncă acasă. În viitorul apropiat urmează să-mi iau o casă aici, apartament. Casa am vrut să o iau de atunci, înainte să mă duc la Insula Iubirii, dar nu m-a lăsat banca, pentru că aveam contact de agenție. Acum am cum trebuie, contact direct cu cei de la hotel să pară definitiv, concret și credibil. În rest, mai nimic! Mă bucur de soare. Am revenit, să zic așa, la viața mea anterioară!”, a mai declarat fosta ispită de la Insula Iubirii.

Primele detalii despre Insula Iubirii 2025

Cel mai așteptat format al acestui an. Show-ul fenomen, Insula Iubirii, începe să scrie povestea celui de-al nouălea sezon. Vineri, în Thailanda, Radu Vâlcan și întreaga echipă de producție au dat startul filmărilor și vor să le ofere participanților o experiență pe care nu o vor uita niciodată. Cupluri cu povești de viață incredibile, ispite decise să-și ducă misiunea la capăt și 21 de zile pentru testul suprem al relațiilor! Toate poveștile vor fi aduse în fața celor de acasă, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

La peste 30 de grade Celsius, echipa proiectului a lucrat de zor în ultimele săptămâni pentru a pune la punct ultimele detalii care vor face ca experiența participanților să fie una pe măsură! Acum, totul este pregătit. Coastal Escape și Twin Vila își pot deschide porțile pentru a-i primi pe cei care vor scrie povestea anului 2025.

După un casting cu un număr-record de înscrieri, cuplurile și ispitele au ajuns, separat, în Thailanda și se află în hoteluri diferite, așteptând cu emoții atât de diverse întâlnirea! Până la momentul în care se vor afla, pentru prima dată, față în față, a mai rămas atât de puțin. Ce reacții vor avea și cum se vor simți primele ore de interacțiune, rămâne de văzut!

