Artista și-a amenajat locuința după bunul plac și a avut ajutor și din partea fiicei sale. Cântăreața și-a dorit ca totul să iasă perfect, așa că s-a implicat total în amenajare.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

În curtea casei, artista și-a plantat flori, pomi și mulți arbuști, creându-și o adevărată oază de liniște aici. Tot în curte este amenajată și o zona „pentru plajă”, cu șezlonguri.

„Construcția casei a durat opt luni. Nu am construit casa cu foarte mulţi bani, ci cu suflet. Eu și fiica mea am fost «arhitecți». Am fost teroristă cu cei care au lucrat aici. Am cumpărat-o pe bucăți, că nu aveam bani. Prima oară am luat un scaun, după aceea încă unul și încă unul”, declara Maria Dragomiroiu, în urmă cu ceva timp.

Vila Mariei Dragomiroiu este situată în zona de nord a Capitalei, pe marginea lacului și este una impresionantă. Anul trecut, interpreta și-a serbat ziua de naștere acasă, iar întreaga curte a fost amenajată precum terasa unui restaurant de lux. Vila în care locuiește Maria Dragomiroiu este construită ca un duplex, are o curte imensă, cu vedere la lac, piscină și terasă.

Nepoatele Mariei Dragomiroiu îi calcă pe urme acesteia

Maria Dragomiroiu continuă tradiția artistică în familie, iar nepoatele sale, Alexandra și Ana Elisabeta, au avut parte de un debut memorabil la aniversarea bunicului lor, Bebe Mihu, apreciatul impresar și organizator de evenimente. Momentul muzical, care a avut loc la finalul anului trecut, oferit de adolescente, a fost primit cu aplauze de către toți cei prezenți, marcând astfel începutul unei noi generații de soliste în familia Dragomiroiu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE