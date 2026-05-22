Incident neașteptat în timpul vizitei din Irlanda de Nord

Regele Charles al III-lea și regina Camilla au participat miercuri la mai multe evenimente oficiale în comitatul Down, în cea de-a doua zi a vizitei lor în Irlanda de Nord.

În timp ce regina Camilla a mers în Hillsborough pentru întâlniri cu afaceri locale, regele a vizitat orașul de coastă Newcastle, unde a discutat cu localnicii și a participat la mai multe activități. În timpul unei plimbări printre oameni, un incident neașteptat a stârnit reacții și zâmbete. O pasăre a lăsat urme pe spatele sacoului regelui, iar acesta a reacționat imediat cu umor.

„Măcar nu a căzut pe capul meu”, a spus monarhul britanic. Un membru al mulțimii i-a transmis că este „un semn de noroc”, iar regele a zâmbit, potrivit bbc.com.

Regele Charles, întâlnire cu voluntarii unui foodbank

În timpul vizitei din Newcastle, regele Charles al III-lea a primit și un bilet VIP de cinema atunci când s-a întâlnit cu iubitorii de film la cinematograful comunitar din oraș.

Ulterior, acesta a mers la Pantry Foodbank, centru care funcționează în cadrul Donard Methodist Church. Regele a discutat cu voluntarii implicați în proiect și a ajutat la pregătirea pachetelor cu alimente destinate persoanelor aflate în dificultate.

Regina Camilla a turnat bere Guinness într-un pub

În același timp, regina Camilla a participat la un eveniment organizat în Hillsborough, unde a vizitat pubul și restaurantul Parsons Nose.

Regina a încercat să toarne o halbă de Guinness și a făcut o glumă în fața celor prezenți. „Nu sunt chiar expertă, dar soțul meu este”, a spus aceasta. Pentru gestul său, regina Camilla a fost aplaudată de cei aflați în local.

A 43-a vizită a regelui în Irlanda de Nord

Vizita actuală reprezintă cea de-a 43-a deplasare a regelui Charles al III-lea în Irlanda de Nord, atât în perioada în care era Prinț de Wales, cât și după urcarea pe tron.

Tot în această săptămână, a fost anunțat faptul că regele urmează să facă și prima sa vizită oficială în Republica Irlanda de când a devenit monarh. Deplasarea ar urma să aibă loc anul viitor, însă data exactă nu a fost confirmată.

Invitația a venit din partea președintei Irlandei, Catherine Connolly, aflată în prezent într-o vizită oficială în Anglia. Mama regelui, Elizabeth II, a efectuat o vizită de stat în Irlanda în 2011, prima făcută de un monarh britanic după independența Irlandei.

