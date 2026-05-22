Alerta meteo, valabilă în intervalul 22 mai, ora 10.00 – 23 mai, ora 21.00, vizează instabilitate atmosferică, cantități de apă însemnate, intensificări ale vântului.

Astfel, vineri, 22 mai, în sudul, estul și centrul țării, iar sâmbătă, 23 mai, îndeosebi în sudul teritoriului vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat căderi de grindină. În intervale scurte de timp, local cantitățile de apă vor fi de 15-25 l/mp și izolat vor depăși 40 l/mp.

Vântul va avea intensificări temporare în estul și sud-estul țării, iar vineri (22 mai) local și în vest și centru, cu viteze în general de 45-55 km/h, iar în zona montană înaltă vor fi rafale de 60-90 km/h, anunță meteorologii.

ANM anunță vijelii și ploi torențiale în weekend. Foto: meteoromania.ro.

Un cod galben de vânt va afecta Moldova și nord-estul Munteniei, vineri. Potrivit ANM, vor fi intensificări ale vântului în Moldova și în nord-estul Munteniei, cu viteze de 50-65 km/h.

Sâmbătă, 23 mai, vor fi intensificări ale vântului în centrul și sudul Moldovei, Dobrogea, precum și în estul și în nord-estul Munteniei, cu viteze de 50-65 km/h.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, 22 mai, prognoza pentru următoarele patru săptămâni, valabilă în perioada 25 mai – 21 iunie 2026. Meteorologii vin cu vești bune: vremea va fi apropiată de normalul perioadei, cu temperaturi ușor mai ridicate în unele zone, iar ploile se răresc.



