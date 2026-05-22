Ajunsă la 48 de ani, vedeta nu s-a ascuns și a spus care este secretul din spatele aparițiilor ei impecabile.

„Nu am slăbit atât de mult, dar pare… În kilograme nu este atât de mult, dar se așază în momentul în care faci sport. Cumva se așază lucrurile altfel. Făcusem o pauză foarte lungă de sport, față de cum eram eu obișnuită. Cred că niciodată nu am făcut o pauză atât de lungă de sport. A fost o perioadă mare.

Cred că femeile mă înțeleg. Sunt momente în care nu ai tragere de inimă, ți se pare că ești prea obosit să faci asta și că nu mai ai cum să incluzi și sportul în program. Dar culmea e că te face să te simți și mai obosit, dacă nu faci suficientă mișcare. Și am reușit, în sfârșit, să mă mobilizez pentru asta și sunt fericită”, a spus Amalia Enache pentru Viva.

Mai mult decât atât, prezentatoarea de la PRO TV a precizat că nu poți să slăbești doar făcând sport, ci trebuie să ai mare grijă și la alimentație.

Amalia Enache la Festivalul de Film de la Cannes 2026

„Nu se poate să slăbești doar prin sport. Nu există. Dar sportul reașază cumva lucrurile acolo. Dar important este să fii foarte atent la mâncare și asta spun astăzi, după ce n-am putut să mă hotărăsc între o amandină și savarină. Dar încerc, în linii mari, să respect niște reguli, să mănânc sănătos și…

De fapt, în primul rând, în cazul meu, am mese mult mai puține ca înainte, fără niciun fel de ciuguleală. Să las o distanță mare între mese, să las metabolismul să lucreze. Sunt mari tentațiile, pentru că peste tot este câte ceva așa și acolo mi se pare că e principalul păcat, cel puțin în cazul meu. În momentul în care am renunțat la orice tip de ciuguleală, s-a văzut imediat”, a adăugat vedeta.

Amalia Enache a mai dezvăluit și că ea nu se poate abține de la a mânca seara, deoarece prezintă jurnalul de știri de la ora 23.30, astfel că după muncă inevitabil i se face foame. Însă dacă are mese după miezul nopții, alege să mănânce salată.

„La mine asta cu să nu mănânci seara… Eu sunt în direct la ora 23.30 și e absolut imposibil ca ultima masă a mea să fie până în ora 20.00, pentru că, după ora 0.00, după adrenalina cu știrile, mi se face foame. Mănânc și acolo, cu colegii mei, la serviciu, dar ușurel. Am o colegă care face salată aproape în fiecare zi, dar o salată bună, de pătrunjel, sos de rodie, năut și cu foarte multe verdețuri și cumva noi mâncăm mai târziu, dar ușor. Noi, tura de noapte”, a încheiat Amalia Enache interviul pentru Viva.

