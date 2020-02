De Mihai Niculescu,

Daria Călugăru are 12 ani și este din Hunedoara și a participat la această ediție din show-ul „Românii au talent”.

”Acum un an, mi-am cumpărat un hoverboard. Inițial, m-am uitat să văd la ce se face în America, să imit. Apoi am început să am propriile scheme. Așa că pot să spun că sunt autodidactă”, a explicat Daria pasiunea sa pentru hoverboard, potrivit romaniiautalent.protv.ro.

Vezi AICI momentul special cu Daria Călugăru.

Părinții Dariei au o afacere cu lavandă. Concurenta are un frate mai mic, în vârstă de doi ani. ”Cel mai fericit moment pentru mine a fost nașterea frățiorului, iar un moment dureros a fost moartea bunicilor”.

Pentru Daria Călgăru, cea care deține acum cel de-al cincilea Golden Buzz al sezonului, participarea la Românii au talent reprezintă o rampă de lansare.

Citeşte şi:

Spitalul unde Sorina Pintea a fost prinsă în flagrant de procurorii DNA scosese la licitație două contracte pentru dezinfectanți în valoare totală de 5,6 milioane de euro

LIVE UPDATE: Coronavirus – România | Alte două cazuri de infectare cu COVID-19. Pacienții sunt din Maramureș și Timiș

SURSE JUDICIARE: „Sorina Pintea a luat mită din postura de director de spital!” Fostul ministru al Sănătății, prins în flagrant

GSP.RO Dan Puric: "Am făcut o conferință ca să ajut o fată care era oarbă. Am strâns 6.000 de euro, biserica vreo 4.000. Și i-am dat un telefon. «Băi Gigi, te rog din suflet, are nevoie de celule stem» Reacția lui Becali