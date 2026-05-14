Smith, care și-a pierdut fiul în octombrie și tatăl cu o săptămână înainte de excursia din aprilie, a spus că această descoperire i-a oferit un moment de alinare.

„Am simțit o presiune incredibilă în ultimele șase luni… Totul a fost foarte greu!”, a declarat ea.

Keisha Smith

În timpul vizitei ei, de luna trecută, din 22 aprilie, care fusese planificată cu un an înainte, Smith era în parc împreună cu partenerul ei, Joey, și cu fratele ei, Kirim.

A căutat pietre prețioase pe partea sudică a parcului. Ea a observat un obiect strălucitor în timp ce cernea pământul și l-a pus în geantă fără a realiza importanța descoperirii.

După ce a spălat piatra și a arătat-o altor vizitatori a fost sfătuită să consulte experții parcului. Specialiștii au confirmat că piatra este un diamant alb, în formă de inimă.

Valoarea bijuteriei ar putea ajunge la 30.000 de dolari, fiind a doua cea mai mare descoperire din parc în 2026.

Smith a numit piatra Diamantul Libertății Za’Novia. Za’Novia este o combinație a numelor nepoților ei, în timp ce Liberty este în onoarea celei de-a 250-a aniversări a Americii.

„Primul lucru pe care l-am remarcat a fost că seamănă cu o inimă. M-a impresionat profund”, a spus Smith.

Parcul „Craterul Diamantelor” este renumit pentru posibilitatea oferită vizitatorilor de a căuta pietre prețioase.

Peste 75.000 de diamante au fost descoperite aici din 1906, inclusiv cel mai mare diamant găsit vreodată în SUA, „Uncle Sam”, de 40,23 de carate, în 1924.

De la începutul anului 2026, vizitatorii au găsit 214 diamante în parc, potrivit WREG.