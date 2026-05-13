Un exemplu recent, publicat pe grupul de Facebook „Forum Thassos”, arată cât de accesibile pot fi mesele în această zonă. Un turist român a relatat experiența sa culinară la Taverna Sakis, situată pe plaja din Skala Rachoni, unde a luat masa alături de patru prieteni. Meniul a inclus preparate din pește și fructe de mare precum doradă, caracatiță, barbuni și mix fish, alături de garnituri, skordalia, desert, vin și bere. Costul total? 118 euro pentru cinci persoane, ceea ce înseamnă aproximativ 23–24 de euro de persoană, adică 120 de lei.

„Ieri cină la munte, azi prânz la mare, lângă plajă, la Taverna Sakis din Skala Rachoni. Cam așa a arătat ședința de azi, unde am pus calea la țară. Și am avut poftă de mix fish, doradă, caracatiță și barbuni. Și dacă le-a plăcut mult ieri, fetele au cerut și azi cartofi cu ouă deasupra. Toate foarte bune! 118 euro cu tot cu pâine, skordalia, desert, vin și bere, în 5 oameni”, a scris turistul pe grupul dedicat insulei Thassos.

Astfel de experiențe confirmă că insula grecească rămâne o alegere populară pentru românii care caută vacanțe de calitate la prețuri rezonabile, mai ales în contextul prețurilor tot mai ridicate de pe litoralul românesc.

În ultimii ani, vacanțele din Grecia au fost tot mai des comparate cu cele de pe litoralul românesc. Iar întrebarea „Mai ieftin decât pe litoralul românesc?” revine frecvent atunci când turiștii publică notele de plată din Thassos.

