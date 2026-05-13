Dacă unele persoane și-au făcut rezervări din timp, există în continuare și o categorie de oameni care caută acum cele mai bune oferte pentru lunile ce urmează să vină.

Românii, mai prudenți când își aleg vacanța

„Contextul economic influențează decizia de călătorie, dar nu în sensul unei renunțări masive la vacanțe. Vedem mai degrabă o prudență mai mare în etapa de alegere și o atenție crescută la raportul dintre buget și valoarea experienței. Românii continuă să călătorească, inclusiv în destinații mai îndepărtate, dar sunt mai calculați. Întreabă mai mult, compară mai atent și vor să înțeleagă foarte bine ce primesc pentru bugetul alocat.

În zona vacanțelor complexe, clientul nu caută neapărat cel mai mic preț, ci o vacanță bine construită: zboruri potrivite, hoteluri corect alese, transferuri sigure, flexibilitate și suport pe parcursul călătoriei. Dacă apar ajustări de buget, acestea se văd mai ales în categoria hotelului, durata sejurului sau perioada de plecare. Mai rar vedem clienți care renunță complet la destinația dorită. Practic, românii nu renunță la vacanțe, ci le cumpără mai atent.

Prețul este important, dar nu este singurul criteriu și, în multe cazuri, nu este criteriul decisiv. Pentru vacanțele complexe, românii se uită la valoarea totală a experienței. Vor să știe dacă pachetul este bine construit, dacă zborurile sunt potrivite, dacă hotelurile corespund așteptărilor, dacă există flexibilitate și dacă au pe cine să sune atunci când apare o situație neprevăzută.

În datele Circuiterra, prețul mediu cotat este de aproximativ 4.093 de euro per rezervare totală, iar cel mai frecvent interval de buget explorat este 3.000-5.000 de euro. Asta ne arată că nu vorbim despre o piață orientată exclusiv spre cel mai mic tarif, ci despre clienți care caută echilibru între buget, confort, siguranță și experiență.

În cazul vacanțelor mai complexe, diferența nu este dată de destinație în sine, ci de felul în care este construită vacanța. Aceeași destinație poate însemna experiențe complet diferite, în funcție de servicii, hoteluri, ritmul itinerarului și nivelul de suport”, a spus Sorin Stoica, CEO Fondator Eturia, în exclusivitate pentru Libertatea.

Ținând cont că prețul vacanțelor este unul important pentru români, am cerut câteva sfaturi care să fie oferite pentru cei care își planifică vacanța în această perioadă.

„Primul sfat este să nu compare doar prețul. Două vacanțe în aceeași destinație pot părea similare, dar pot fi foarte diferite ca zboruri, hoteluri, transferuri, poziționare, condiții de anulare și suport. Un tarif mai mic nu înseamnă întotdeauna o alegere mai bună. Al doilea sfat este să planifice din timp, mai ales pentru vacanțele complexe.

Al treilea sfat este să pornească de la obiectivul vacanței, nu doar de la ofertă. Să se întrebe ce își doresc: relaxare, explorare, natură, cultură, timp în familie, confort, aventură. Bugetul este important, dar trebuie folosit ca instrument de construcție a vacanței, nu singurul criteriu de decizie”, a afirmat Sorin Stoica.

Italia și Spania, în topul preferințelor

Printre cele mai căutate locuri de către români se află în continuare țări precum Spania și Italia, acolo unde există și comunități foarte mari de români.

„Depinde foarte mult de canal și de profilul clientului. La nivel general, city break-urile și sejururile mai simple rămân importante ca volum, mai ales pentru destinații europene. Spania, Italia și Portugalia sunt în continuare foarte căutate, inclusiv pentru vacanțe mai scurte.

Cele mai puternice segmente sunt vacanțele complexe, circuitele, vacanțele exotice cu servicii atent selectate și experiențele personalizate. Circuitele de grup cu însoțitor sunt o categorie foarte puternică. Ele reprezintă 50% din vacanțele complexe vândute. Acest lucru confirmă că există o cerere mare pentru vacanțe cu traseu bine definit, grupuri mici, însoțitor dedicat și logistică gestionată profesionist”, a încheiat Sorin Stoica interviul pentru Libertatea.

