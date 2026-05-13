Copil de 5 ani, pierdut în pădure și descoperit la limită

Toma Alexandru Zerestea, copilul în vârstă de 5 ani, a fost găsit miercuri, în jurul orei 13.07, la aproximativ 2 km de locul unde dispăruse luni seară. Reperat din aer de elicopterul IGAv cu termoviziune, Alex stătea într-un luminiș, după ce supraviețuise în sălbăticie fără hrană sau apă.

Dr. Irina Antonescu, medic pediatru subliniază că, pentru un copil de această vârstă, asocierea factorilor de risc a fost aproape letală. „Eu cred că mai mult de 24 de ore nu rezista. A fost descoperit la limită „E un miracol că a supraviețuit. Eu, sincer, nu mă așteptam să-l găsească viu. Atâtea zile în frig, nemâncat, nebăut. Este și la o vârstă la care nu știe singur să-și găsească surse alternative”.

Conform medicului, rezistența corpului este drastic redusă atunci când lipsa apei se combină cu lipsa hranei și frigul.

Fără apă: Perioada maximă în care un copil de această vârstă poate rezista fără să bea nimic este de 3 până la maximum 7 zile.

Fără hrană: Un copil poate rezista mai mult timp fără mâncare, respectiv între 7 și 10 zile, cu condiția să consume lichide.

„Când avem și asocierea fără hrană și fără lichid, durata este și mai scurtă. Pentru că noaptea a fost frig, Alex a trebuit să își folosească metabolismul pentru a produce căldură, epuizându-și rapid rezervele de energie.

Cum reacționează organismul unui copil: Creierul este cel mai vulnerabil

Un aspect critic explicat de dr. Antonescu este modul în care organele unui copil reacționează la foame extremă. În timp ce restul corpului poate apela la rezervele de grăsime, creierul depinde exclusiv de zahăr.

„Singura celulă care nu folosește grăsimea pentru a se hrăni este neuronul. Neuronul are nevoie de glucoză. Pe măsură ce glicemia scade, „primul care suferă este creierul”.

În lipsa intervenției, acest proces duce la somnolență, pierderea echilibrului și, în final, la comă hipoglicemică. Totodată, deshidratarea pune o presiune imensă asupra rinichilor.

Pericolele nevăzute ale pădurii, dincolo de foame și sete

Medicul a punctat că supraviețuirea lui Alex a fost favorizată de temperaturile care nu au fost extreme, dar riscurile au fost multiple.

„Era suficient doar să se sperie” de animalele sălbatice sau de întuneric, mai ales că la această vârstă copiii sunt influențați de poveștile cu lupi și urși”, a explicat pediatrul. Potrivit acestuia, copiilor de această vârste le lipsesc instinctele. ,,Un copil cu vârstă mai mare își găsește în pădure, caută un izvor cu apă”.

Lecția dură pentru părinți: „Nu te poți baza pe cuvântul unui copil mic”

Cazul lui Alex ar trebui să schimbe modul în care părinții gestionează supravegherea în spații deschise. Sfatul ferm al medicului este ca un copil să nu fie lăsat nesupravegheat „niciun minut”.

„Nu te poți baza pe promisiunea unui copil mic că va sta lângă tine. Îl distrage absolut orice: faptul că s-a mișcat o frunză sau că a văzut un animal. Nu putem avea încredere că nu va pleca dacă îi apare ceva interesant în cale”, a precizat pediatrul.

Ca măsură de siguranță suplimentară, dr. Antonescu recomandă ca părinții să scrie numărul de telefon direct pe hainele sau încălțămintea copilului. Astfel, în cazul unei rătăciri în zone aglomerate, recuperarea poate fi mult mai rapidă.

Potrivit medicului pediatru Irina Antonescu, în astfel de cazuri critice, simplul fapt că micuțul este în viață nu garantează absența unor probleme grave de sănătate. Evaluarea într-o unitate sanitară este absolut obligatorie pentru a monitoriza funcția hepatică și pe cea renală, deoarece toate organele încep să sufere în condiții de deshidratare și malnutriție.

„Categoric trebuie mers la spital și evaluat. Faptul că este viu nu garantează că nu au apărut acum niște complicații care pot avea efect în dezvoltarea lui ulterioară”, a explicat dr. Irina Antonescu.

