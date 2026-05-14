Antibiotice Iași primește sprijin strategic de la BEI

Potrivit unui comunicat al European Investment Bank, instituția va oferi consultanță companiei românești Antibiotice Iași pentru alinierea proceselor interne la cele mai bune practici internaționale din industria farmaceutică și pentru îmbunătățirea gestionării riscurilor și a operațiunilor comerciale.

„BEI va consilia producătorul român de medicamente Antibiotice cu privire la alinierea guvernanței corporative la cele mai bune practici internaționale”, se arată în comunicat.

Acordul de consultanță are ca obiectiv principal creșterea capacității Antibiotice de a atrage finanțare, de a susține investiții strategice și de a-și consolida competitivitatea pe termen lung, într-un sector medical aflat în continuă evoluție.

„Acest parteneriat cu BEI reprezintă un pas important în consolidarea dezvoltării noastre strategice pe termen lung și continuă relația deja existentă”, a declarat Ioan Nani, director general al Antibiotice Iași.

„Cooperarea are ca scop consolidarea capacității companiei de a atrage finanțare și de a susține investițiile strategice”, precizează documentul oficial.

În același timp, parteneriatul urmărește îmbunătățirea transparenței și a sustenabilității operaționale, elemente considerate esențiale pentru dezvoltarea pe termen lung a companiei.

„Impulsionarea competitivității companiei Antibiotice va stimula economia României”, subliniază comunicatul BEI.

Impact economic și rol strategic pentru România

Antibiotice Iași are sediul la Iași și este unul dintre cei mai importanți producători farmaceutici din România, cu peste 1.300 de angajați și peste 200 de produse pentru uz uman și veterinar.

Compania, deținută majoritar de statul român, este considerată un furnizor strategic de medicamente și un exportator important pe piețele internaționale.

Vicepreședintele BEI, Ioannis Tsakiris, a subliniat importanța investițiilor pe termen lung în sectorul medical: „Asigurarea faptului că societăți precum Antibiotice Iași sunt pregătite pentru investiții pe termen lung înseamnă servicii medicale mai bune, mai multe locuri de muncă și o economie mai puternică”

Totodată, acesta a adăugat: „Acest parteneriat reflectă angajamentul nostru de a ajuta industriile-cheie să se modernizeze, să atragă investiții și să contribuie la creșterea sustenabilă a României prin InvestEU”.

Programul InvestEU

Sprijinul este oferit prin Platforma de consultanță InvestEU, care susține dezvoltarea de proiecte durabile și atragerea de investiții în întreaga Uniune Europeană.

Programul facilitează modernizarea companiilor strategice și creșterea capacității acestora de a concura pe piețele internaționale, prin combinarea finanțării publice și private.

Prin acest parteneriat, Antibiotice Iași își propune să își consolideze poziția pe piața farmaceutică europeană și să își accelereze dezvoltarea prin investiții și guvernanță îmbunătățită.