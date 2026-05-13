Schimbare pentru vehiculele comerciale și rulote

Noua reglementare vizează în special vehiculele electrice comerciale ușoare, autoutilitarele și rulotele. Creșterea limitei de greutate este justificată de greutatea suplimentară a bateriilor vehiculelor electrice, care poate varia între 400 și 700 de kilograme, fără a afecta capacitatea de transport.

„Fără această schimbare, o parte dintre șoferi nu ar mai putea conduce versiuni electrice ale vehiculelor pe care le utilizau anterior fără permis suplimentar”, a explicat un specialist pentru publicația sârbă Blic, parte a Ringier Media International. Astfel, modificarea reprezintă un pas important spre adaptarea legislației la transformările pieței auto.

Condiții stricte pentru noile limite de pe categoria B a permisului de conducere

Pentru a beneficia de această creștere a limitei de greutate, șoferii trebuie să dețină permis categoria B de cel puțin doi ani. În cazul rulotelor, vor fi necesare examene suplimentare sau cursuri de formare, iar numărul maxim de pasageri rămâne neschimbat: opt pasageri plus șoferul.

Termen de patru ani pentru implementare

Statele membre ale Uniunii Europene au la dispoziție patru ani pentru a integra această directivă în legislațiile naționale. Modificarea, agreată în a doua jumătate a anului 2024 de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene, este așteptată să aibă un impact semnificativ asupra sectorului de transporturi. Noua reglementare este menită să sprijine companiile din domeniul livrărilor, firmele care utilizează vehicule comerciale ușoare și șoferii care intenționează să achiziționeze rulote mai mari.

„Pentru aceste categorii, trecerea la modelele electrice va fi mai simplă, deoarece masa suplimentară a bateriilor nu va mai impune obținerea unui alt tip de permis”, mai notează articolul jurnaliștilor sârbi.

Limita de 3500 de kilograme, stabilită înaintea mașinilor electrice

Limita actuală de 3.500 de kilograme a fost stabilită într-o perioadă în care mașinile electrice nu erau încă o realitate pe scară largă. Acum, cu dezvoltarea accelerată a vehiculelor electrice, această schimbare devine esențială pentru a încuraja utilizarea lor pe scară largă.

Pentru șoferii din România și alte state membre, rămâne de văzut când și cum vor fi adoptate noile reglementări la nivel național. Cu toate acestea, direcția este clară: permisul categoria B în Europa devine mai flexibil, adaptându-se la cerințele moderne de mobilitate.

În februarie 2026, un șofer care conducea o mașină Tesla Cybertruck a fost oprit de Poliție la Lugoj și a aflat că nu avea voie să conducă mașina din cauza Codului Rutier din România, tocmai pentru că masa totală depășea limita de 3500 de kilograme.

Noile reguli nu se aplică încă în România, ele vor fi aplicate abia după ce vor fi transpuse în Codul Rutier și legea va fi modificată.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE