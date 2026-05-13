Filmarea cu camera ascunsă și mărturia asumată ale fostului preot au stat la baza investigației Recorder „Corupție în numele Domnului”. Ulterior publicării anchetei jurnalistice, DNA avea să anunțe că s-a sesizat din oficiu, deschizând un dosar de cercetare penală privitor la acest caz.

Fostul preot motivează că nu mai are încredere în sistemul judiciar din România, pe care îl descrie drept „bolnav, corupt, capturat și nedrept”.

„Mi-am retras declarației de martor în Dosarul penal nr. 243/36/2024, aflat pe rolul Curții de Apel Constanța, în care sunt judecați Arh. Teodosie și pr. Ilie Petre pentru fapte de corupție, nu cu scopul de a-i ajuta pe cei doi inculpați, ci pentru că nu mai am încredere în Justiția din România și nu vreau să fiu părtaș la justiția înfăptuită de sistemul nostru de justiție, pe care îl consider bolnav, corupt, capturat și nedrept. Pentru mine cei doi prelați sunt corupți. Dumnezeu să aibă milă de ei! Acesta este un adevăr demonstrat. Nu mă mai interesează ce spune Justiția. Dacă v-ați pierde încrederea în Justiție, voi cum ați proceda, dacă ați fi în locul meu, adică martor în Dosarul nr. 243/36/2024?”, spune fostul preot pe pagina sa de Facebook.

Leacșu era denunțător și martor-cheie în dosarul în care arhiepiscopul Tomisului, ÎPS Teodosie, este cercetat pentru cumpărare de influență.

Reamintim că DNA Constanța s-a sesizat din oficiu în urma investigației publicate de Recorder, în care Petrică Leacșu apărea sub identitatea unui presupus om de afaceri interesat de contracte pentru renovarea unor lăcașuri de cult.

În filmările respective, Petrică Leașcu a pretins că are influență la Secretariatul de Stat pentru Culte și i-a propus lui ÎPS Teodosie să îi obțină o finanțare de 800.000 de lei. În schimbul acestui serviciu, Leașcu a cerut un comision de 20% din suma respectivă.

ÎPS Teodosie a fost filmat acceptând propunerea și fiind de acord să îi plătească acel procent din banii pe care i-ar fi primit de la stat. Din acest motiv, încadrarea juridică dată de DNA pentru Arhiepiscopul Tomisului este de cumpărare de influență.

„În luna iulie a anului 2023, suspectul Petrescu Teodosie, în calitatea menționată mai sus, ar fi promis suma de 160.000 lei unui om de afaceri (martor în cauză), reprezentând un procent de 20% din suma de 800.000 lei, pe care acesta din urmă ar fi trebuit să o obțină pentru Arhiepiscopia Tomisului, în urma folosirii influenței pe care ar fi afirmat că ar fi avut-o asupra funcționarilor cu drept de decizie în această privință din cadrul Secretariatului de Stat pentru Culte. La acea discuție ar fi participat și celălalt suspect, acesta fiind cel care ar fi negociat cu omul de afaceri termenii în care urma să fie pusă în practică «înțelegerea» respectivă”, se arată în comunicatul prin care DNA a anunțat, pe 5 decembrie 2023, că Arhiepiscopul Tomisului este urmărit penal.

Teodosie Petrescu a fost trimis în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) pe 8 mai 2024, în dosarul care avea să capete titulatura „mană cerească”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE