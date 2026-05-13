Sistemul public de pensii din România trece printr-o perioadă de recalibrare forțată de realitățile demografice. Potrivit celor mai recente statistici consultate de Libertatea, între lunile ianuarie și aprilie 2026, peste 9.000 de pensionari au ieșit din evidențele oficiale ale statului.

Scădere abruptă: aproape 10.000 de pensionari mai puțini în evidențe

Dinamica populației vârstnice din România rămâne pe un trend descendent. Dacă la începutul anului, în ianuarie 2026, în România erau înregistrați 4.583.267 de pensionari, datele aferente lunii aprilie 2026 indică un număr de 4.573.486 de persoane.

Această diferență înseamnă că, într-un interval de doar trei luni, sistemul a pierdut 9.781 de beneficiari. Fenomenul, deși recurent în ultimii ani, subliniază presiunea constantă asupra segmentului de populație de vârsta a treia.

Pensia medie a crescut, deși numărul pensionarilor a scăzut

În ciuda scăderii numărului total de persoane care încasează pensie, valoarea medie a venitului lunar pentru un senior din România a cunoscut o ușoară apreciere.

Ianuarie 2026: Pensia medie era de 2.819 lei.

Aprilie 2026: Pensia medie a ajuns la 2.821 de lei.

Deși creșterea este de doar 2 lei, aceasta reflectă un fenomen statistic interesant: ieșirea din sistem a persoanelor cu pensii foarte mici și intrarea noilor pensionari, ale căror venituri sunt calculate pe baza unor stagii de cotizare mai recente și, implicit, pe salarii mai mari față de generațiile anterioare.

Mai puțini bani scoși din bugetul statului

Scăderea numărului de beneficiari s-a resimțit direct și în efortul bugetar lunar. În luna aprilie 2026, statul român a cheltuit cu aproximativ 17,3 milioane de lei mai puțin pentru plata pensiilor comparativ cu prima lună a anului.

Suma totală de plată a coborât de la 12.919.846.140 de lei în ianuarie, la 12.902.529.031 de lei în aprilie, se arată în statisticile CNPP. Această economie „naturală” la bugetul asigurărilor sociale vine însă pe fondul unei scăderi a numărului de cetățeni, un semnal de alarmă pentru sustenabilitatea pe termen lung a sistemului, în contextul în care raportul dintre salariați și pensionari rămâne unul precar.

