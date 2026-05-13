Universitățile românești intră în Coaliția Globală a Studiilor Ucrainene

Întâlnirea a avut loc în contextul Summitului B9 la care a fost invitat și președintele Volodimir Zelenski.

Președintele Ucrainei a venit la București alături de soția sa, Olena Zelenska. E pentru prima oară când prezența primei-doamne de la Kiev este anunțată public. Este însă a patra oară când Zelenska ajunge la București, dar până acum nu au fost oferite informații despre vizitele sale în țara noastră.

Olena Zelenska a fost în România ultima oară chiar pe 12 martie, când Volodomir Zelenski a venit la București și a semnat cu omologul român, Nicușor Dan, ridicarea relației dintre cele două state la nivel de parteneriat strategic.

„Olena se va întâlni cu prima-doamnă a României și va participa la semnarea memorandumurilor privind aderarea universităților române la Coaliția Globală pentru Studii Ucrainene”, a scris președintele Ucrainei, pe rețelele sociale, la aterizarea în România.

Întâlnirea de la Summit-ul B9 marchează o nouă colaborare între Mirabela Grădinaru și Olena Zelenska. Partenera președintelui Nicușor Dan și prima-doamnă a Ucrainei au stabilit o legătură încă din primăvară, când au fost prezente la Washington. Atunci, ele au participat împreună la summitul organizat la Casa Albă de Melania Trump, axat pe soluții comune pentru viitor.

1.555 de ucraineni studiază în România

Olena Zeneska a mers și la Universitatea din București unde a semnat un document important. Este vorba de un memorandum prin care universitățile românești intră în Coaliția Globală a Studiilor Ucrainene.

În ceea ce privește învățământul superior, în prezent studiază în universitățile din România programe de studii în limba română sau engleză un număr de 1.555 de cetățeni ai Ucrainei, care beneficiază de finanțare din partea Ministerului Educației și Cercetării, au transmis pentru Libertatea surse din cadrul Ministerul Educației.

„Programul în limba ucraineană este doar cel de la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, unde există specializarea Limba și Literatura Ucraineană, doar că acesta este un program acreditat în română, pentru români, nu neapărat pentru etnici. Pot participa și etnicii ucraineni sau studenții străini, firește. Cursurile încep în română, trec gradual la limba ucraineană, pe măsură ce nivelul de limbă al studenților crește. Nu este cel mai căutat program al facultății, anul acesta avem 13 studenți înscriși în anul al doilea de studiu. Specializarea Limba și Literatura ucraineană organizează admitere la doi ani, nu anual”, au precizat surse din cadrul Ministerului Educației.





