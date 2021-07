Albert Oprea, declarații cu lacrimi în ochi după eliminarea de la „Survivor”. Cu ce probleme se confruntă. „Nu am spus”

„Aș minți dacă aș spune că m-am obișnuit. Încă nu m-am obișnuit, sunt cu gândul la ce fac colegii mei. Am apucat să vorbesc cu toți prietenii mei, cu tatăl meu, mi-a zis că e mândru de mine.

Am stat numai pe telefon, aștept să vedem cine câștigă. Îmi doresc să câștige cine merită cu adevărat. Din suflet vă spun că nu știu dacă meritam, dar știu cât îmi doream să ajung în finală.

Durerea e și mai mare pentru că eram atât de aproape. Dacă ieșeam în martie, durerea nu era atât de mere. Asta m-a durut enorm, mai era o săptămână”, a spus Albert la Kanal D

„Aș fi foarte ipocrit să spun că nu m-a afectat când domnul Dan mi-a strigat numele. Niciodată nu am simțit că voi ieși. Nici măcar de data asta. Ceva îmi spunea că nu o să ies nici în seara aia.

Simțeam că va ieși Marius, nu pentru că nu e bun. Nu mi-a fost greu să îmbrățișez pe nimeni, am făcut-o din inimă pentru fiecare, chiar și pentru Maria, deși ea m-a nominalizat, m-a trădat, aș putea spune, dar până la urmă nu ea m-a trimis acasă.

Cumva sunt supărat doar pe mine, pentru că am avut șansa în mână la jocul de imunitate, ăsta e singurul lucur pe care îl regret din ultima săptămână.

În ultimele 2-3 săptămâni m-a ajuns și pe mine oboseala, dar motivat am fost mai mult ca niciodată. Îmi doream foarte mult să ajung în punctul ăsta. Nu vreau să sune că mă plâng, chiar am probleme la genunchiul stâng și la gleznă, dar nu am spus.

Așa trebuie să se comporte un survivor, să nu se plângă. Am avut niște stări, nu am spus nici treaba asta, erau niște stări de greață foarte urâte la ultimul joc. Am mâncat ceva. Ideea e că asta este, nu am ce să fac. Sunt ofticat că am ajuns atât de aproape și m-am înecat la mal.

Recunosc, de când am avut accidentarea la gleznă, am avut un mic disconfort, nu știu dacă s-a văzut pe traseu, dar am dat tot ce am avut eu mai bun, asta nu îmi pot reproșa”, a continuat tânărul.

