Alecsandru Dunaev s-a relaxat în Transilvania înainte de revenirea pe platoul de filmare la „Adela”

„La Sibiu, mă întâmpină un blănos pe nume Thor, care, oricât timp ar trece de când nu ne vizităm, mă recunoaște imediat și se bucură enorm că mă vede.

Alerg prin Piața Mică, prin Piața Mare, aș da o fugă la Păltiniș, la Avrig, aș… dar n-am timp, plec spre Sighișoara a treia zi.

Acolo mă bucur de oameni calzi, de mâncare bună, de străzi înguste, pietruite și pline de istorie; dar și de amintiri din momentele în care filmam acolo pentru «Adela» și… nu, nu vă zic mai multe, prea m-aș da de gol, vă las pe voi să vedeți în noul sezon!”, a spus actorul.

„Farurile merg? Merg! Ulei am, antigel am, presiunea în pneuri e verificată, combustibil e, am pornit!

M-așteaptă la Sibiu niște prieteni buni de nu i-am văzut de mai bine de un an, la Sighișoara sunt prietenii pe care mi i-am făcut cu ocazia filmărilor pentru «Adela».

Ce, nu știți că am filmat acolo? Ei, dacă nu știți, o să vedeți din toamnă, în sezonul doi!”, aşa a pornit la drum Alecsandru Dunaev, cel care îl interpretează pe Mihai în „Adela”, serial ce va avea premiera joi, 19 august, de la ora 20.30, la Antena 1!

„Oricât de bine plănuită a fost vacanța asta, peste tot parcă nu-mi ajunge timpul, parcă aș mai sta o veșnicie. Cu inima-ndoită plec spre Turda. Vizitez împrejurimile, cu Biserica Rățeștilor, până la Salină și, din nou, parcă nu m-aș da plecat!

V-am alergat atât de mult prin gânduri, prin peisaje, prin amintiri, doar ca să vă dau un mic crâmpei din toată agitația resimțită în vacanța asta.

Da, am fost pe fugă, să profit cât mai mult, să văd cât mai mult, să experimentez cât mai mult. Mi-am încărcat bateriile și cred că sunt gata de o nouă perioadă încărcată cu filmări!”, a mai spus Alecsandru Dunaev.

