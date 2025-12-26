Într-un dialog pe care l-am purtat cu frumoasa vedetă, aceasta ne-a dezvăluit toate proiectele în care a fost implicată și în care urmează să se implice.

„Ohh, multe fac! Păi, mă vedeți în teatru, că joc și la Metropolis, și la Un Teatru. Am început filmările pentru lungmetrajul lui Radu, am filmat primul sezon. Și urmează să filmăm sezonul de iarnă. Suntem într-o pauză, dar tot repetăm și suntem foarte focusați pe ce avem acolo de făcut.

Tot anul ăsta am filmat pentru Cristian Bota, un debut regizoral. El e actor, dar are debutul ca regie și chiar de curând am văzut un prim montaj și probabil o să aibă premiera anul viitor. Intră în cinema și «Interior Zero», în care am un rol, regizat de Eugen Jebeleanu. Și la teatru am mai multe proiecte în stand-by. Suntem în etapa de citire și nu știu exact când vor fi toate premierele, dar eu nu mă mai stresez. Că la un moment dat se așază lucrurile și-și fac fiecare loc când trebuie”, a afirmat Dana Rogoz în exclusivitate pentru Libertatea.

Întrebată dacă ar putea să aleagă doar un job dintre teatru, film și serial, actrița a precizat că nu ar putea să facă așa ceva, deoarece iubește toate rolurile la fel de mult.

„Nu… Cum să spun? Nu aleg între teatru sau film sau ceva… Sunt echipe diferite, povești diferite, proiecte foarte diferite. Dar încerc să le aleg cu grijă. Adică pot să spun că sunt privilegiată din punctul ăsta de vedere, că pot să aleg. Lucrez foarte mult și independent și atunci acolo proiectele se nasc, adică nu vin din dorința de a spune neapărat o poveste, nu te forțează nimeni să o faci. Dimpotrivă, de obicei vine de la un actor sau un regizor care găsește un text și care vrea neapărat să-și găsească oamenii care să spună povestea. Și e ceva, e un drive foarte puternic. Și în film la fel, a fost un an extraordinar pentru mine…

Știu că se întâmplă să ai și ani de pauză, dar eu anul ăsta am avut premiera la «Marea pescuială», acum «Interior Zero» și am jucat în alte două lungmetraje, deci într-un an cu patru lungmetraje e ceva extraordinar de rar… A fost un an foarte plin! Și acum și «Groapa», pentru care am filmat vara asta și a avut premiera în toamnă. Deci chiar foarte bogat! Și da, nu știu, cred că la noi în țară puțini își permit să aleagă între teatru sau film, tocmai pentru că nici nu se face atât de mult film, ca să zici că trăiești doar din asta. Și în același timp îmi plac amândouă foarte mult, adică nici dacă aș putea, n-aș vrea să aleg între ele, pentru că sunt lucruri diferite pe care le câștig”, a încheiat Dana Rogoz dialogul cu Libertatea.

