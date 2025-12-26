Program magazine Auchan de Anul Nou 2026

Dacă nu ai apucat să faci toate cumpărăturile de care ai nevoie înainte și după Revelion, iată care este programul magazinelor Auchan pe 31 decembrie, 1 și 2 ianuarie:

31 decembrie 2025: 07:00 – 18:00 (*excepții);

1 Ianuarie 2026 (Anul Nou) – Închis (*excepții);

2 Ianuarie 2026: 10:00 – 22:00 ora normală de închidere (*excepții).

Excepţii de la programul de mai sus:

Cotroceni

31 decembrie 2025: 7:00 – 19:00;

1 ianuarie 2026: 14:00 – 22:00;

2 ianuarie 2026: 10:00 – 23:00;

Iaşi

31 decembrie 2025: 7:00 – 19:00;

Timişoara

2 ianuarie 2026: 10:00 – 23:00;

Suceava, Banu Manta, Pitesti, Pitesti Gavana, Obor, U-Center

31 decembrie 2025: 8:00 – 18:00;

Otopeni 2

31 decembrie 2025: 6:00 – 18:00;

MyAuchan Vivido

31 decembrie 2025: 10:00 – 18:00;

2 ianuarie: Închis;

Obor

28 decembrie 2025: 8:00 – 20:00;

2 ianuarie 2026: 10:00 – 18:00.

Trebuie precizat faptul că Magazinele MyAuchan Petrom rămân cu program non-stop şi în perioada sărbătorilor.

Program Bringo – Auchan de Anul Nou 2026

27 – 30 decembrie 2025: 08.00 – 22.00;

31 decembrie 2025: 08.00 – 16.00;

1 ianuarie 2026: Închis;

2 ianuarie 2026: 10.00 – 22.00.

Despre Auchan

Auchan este un retailer multinațional francez, fondat în 1961, parte a grupului Mulliez, cu prezență globală, inclusiv în România, oferind o gamă largă de produse în diverse formate: hipermarketuri, supermarketuri, magazine de proximitate (MyAuchan, în parteneriat cu Petrom), magazine francizate și online.

În România, piaţă pe care a intrat în 2026, Auchan deţine peste 430 de magazine, dintre care 33 de hipermarketuri, două centre logistice şi are peste 7.500 de angajaţi.

Auchan face parte dintr-un grup mai larg de companii (cum ar fi Decathlon, Leroy Merlin, Norauto, Kiabi), toate deținute de familia Mulliez, şi activează în 17 ţări din Europa, Asia şi Africa, cu peste 4.000 de magazine.

