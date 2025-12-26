„Rusia este pregătită să își oficializeze angajamentele corespunzătoare sub forma unui document scris, cu caracter juridic obligatoriu. Forma concretă a acestuia poate fi stabilită în cursul negocierilor, însă trebuie să fie un act juridic internațional în toată regula”, a afirmat diplomata, răspunzând unei întrebări pe acest subiect.

„Rusia rămâne deschisă la discuții serioase, la un dialog autentic, pe această bază pragmatică și de egalitate, spre deosebire de majoritatea țărilor occidentale, care au ales calea escaladării militaro-politice și economice, ce s-a transformat și continuă să se transforme în presiune”, a subliniat Maria Zaharova.

Responsabilitatea pentru escaladarea situației și pentru oportunitățile ratate – inclusiv în domeniul asigurării securității europene și chiar globale – revine în întregime acestor state, a concluzionat ea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE