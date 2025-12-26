Zona cu limită de 80 km/h de pe autostrada A21, în Austria, ar putea fi ilegal semnalizată

Aproape 50.000 de amenzi radar sunt înregistrate anual pe autostrada A21, în zona Gießhübl din districtul Modling, Austria Inferioară, pe sensul de mers spre Linz. Doar în 2024, acest tronson s-a clasat în top 5 al sectoarelor de drum din Austria unde șoferii sunt cel mai des surprinși depășind viteza legală.

Însă o diferență de doar 17 metri ar putea schimba totul.

Unul dintre șoferii sancționați în zona cu limită de 80 km/h este Stefan A. Bărbatul a fost prins circulând cu 124 km/h și a sancționat de autoritățile districtuale din Modling cu o amendă de 350 de euro. În caz de neplată, sancțiunea ar fi fost înlocuită cu 64 de ore de detenție.

Doar că șoferul nu a plătit amenda și nici nu a acceptat executarea pedepsei cu închisoarea, alegând să depună o plângere la Tribunalul Administrativ al landului Austria Inferioară. Iar demersul său a dus la ridicarea unei întrebări juridice deosebit de sensibile: a fost limita de viteză care a stat la baza sancțiunii legal și corect semnalizată?

O reglementare veche de aproape 30 de ani

Limitarea vitezei la 80 km/h pe autostrada A21, între nodurile rutiere Brunn/Gebirge și Gießhubl, se bazează pe o ordonanță emisă în 1995 de fostul Minister al Economiei Publice și Transporturilor.

Scopul declarat al măsurii era asigurarea „siguranței, fluenței și fluidității traficului”, precum și protejarea locuitorilor din zonă de poluarea fonică.

Pentru sensul de mers către autostrada A1, ordonanța stabilește un sector precis: de la kilometrul 36,330 până la kilometrul 30,450. Conform legislației rutiere, astfel de reglementări trebuie semnalizate prin indicatoare amplasate exact la începutul și la sfârșitul sectorului în care se aplică restricția.

Verificare la fața locului, cu roata de măsurare

În cadrul procedurii judiciare, Tribunalul Administrativ a dispus verificarea exactă a semnalizării rutiere din teren. Drept urmare, compania de administrare a autostrăzilor, Asfinag, a efectuat măsurători cu o roată de măsurare omologată.

Rezultatul a fost surprinzător: indicatorul care semnalează sfârșitul limitei de 80 km/h este amplasat la kilometrul 30,433, cu 17 metri mai devreme decât prevede ordonanța. Deși diferența poate părea minoră la prima vedere, din punct de vedere juridic aceasta este extrem de importantă.

Curtea Constituțională a Austriei a stabilit, în mai multe decizii anterioare, că nu este necesară o amplasare „la nivel de centimetru” a indicatoarelor, însă o abatere semnificativă reprezintă un viciu de publicare a reglementării. Într-un caz similar, o diferență de 15 metri a fost considerată deja suficientă pentru a declara o dispoziție ilegală.

Curtea Constituțională urmează să decidă

Pentru Tribunalul Administrativ al Austriei Inferioare, existența valabilă a ordonanței este esențială. În lipsa acesteia, pe sectorul respectiv s-ar fi aplicat limita generală de viteză de 130 km/h pentru autostrăzi, iar șoferul nu ar fi depășit viteza legală.

Deoarece instanțele administrative nu pot anula singure ordonanțe cu vicii de legalitate, ele sunt obligate să sesizeze Curtea Constituțională. În consecință, Tribunalul Administrativ al Austriei Inferioare a înaintat un dosar către Curtea Constituțională, care va decide dacă limita de 80 km/h a fost corect semnalizată sau dacă, la momentul aplicării sancțiunii, aceasta a avut efect juridic.

Decizia Curții Constituționale este așteptată cu mare interes, deoarece ar putea avea consecințe mult dincolo de acest caz individual.

În situația în care dispoziția contestată va fi anulată sau declarată nelegală, numeroase sancțiuni aplicate pe baza aceleiași reglementări ar putea fi reanalizate din punct de vedere juridic.

Recent, o „anomalie tehnică” identificată la peste 150 de radare cu viteză variabilă din Marea Britanie a dus la anularea a aproximativ 36.000 de amenzi de circulație, după ce s-a constatat că șoferii au fost sancționați pe nedrept încă din 2021, din cauza unui software care nu actualiza la timp limitele de viteză.

