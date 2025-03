Amalia și Ilie Năstase au fost căsătoriți 6 ani. În anul 2010, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate. Când au divorțat, cele două fiice ale lor aveau șase, respectiv trei ani.

Alessia Năstase a acordat recent un interviu în care a vorbit despre cum a simțit ea separarea dintre mama și tatăl ei.

„Țin minte când ai mei au divorțat. A fost o perioadă de două săptămâni în care nu am înțeles unde mă duc. Mi s-a explicat, am înțeles, m-am văzut cu tata când am vrut eu, și cu mama la fel. Am avut câteva prietene care-mi povesteau că au fost la tribunal, «îmi fac în fiecare weekend bagajele, plec vineri, mă întorc duminică». Eu nu am trecut printr-un divorț, nici sora mea. Sora mea cred că nici nu mai ține minte. Eu am câteva amintiri, dar niciun regret”, a spus Alessia Năstase, în podcastul „Vineri cu Veranda”, potrivit Spynews.

În cadrul interviului, Amalia Năstase a măsrturisit că atât ea cât și Ilie Năstase au făcut tot ce le-a stat în putință pentru ca cele mici să nu simtă separarea și să aibă o relație cât mai bună.

„Și eu și Ilie suntem foarte fericiți că Alessia și Emma au putut sta și la mine și la el în mod egal, când au simțit. N-a stat nimeni să calculeze. Copilul trebuie să primeze. Faptul că ai copii nu înseamnă că viața ta s-a terminat și că faci numai ce vor copiii. Ei nu vor nimic. Ei n-au cerut nimic. Îți trăiești viața cum vrei, dar copiii trebuie protejați”, a adăugat Amalia Năstase.

