Alex Bodi a postat pe pagina sa de socializare o fotografie cu Bianca în descrierea căreia a scris ”Unică”, iar Bianca a fost surprinsă cu un buchet de trandafiri roșii.

Alex Bodi a dezvăluit,în exclusivitate, pentru Antena Stars detalii despre împăcarea cu Bianca Drăgușanu.

„Am urcat eu poza, pentru că noi în timp nu am vorbit deloc, nu am mai ținut legatura, iar ieri am reluat, din nou, discuțiile și este posibil să vedem dacă reluam, dacă putem reconcilia ceva.

Nu cred că avem vreo șansă, este vorba despre ce oferă fiecare, de aceea nu vreau să vorbesc în numele ei, nu vreau nici să iau decizii pripite. Recunosc că ieri am vorbit la telefon, am sunat-o, și încercam să vedem dacă ne putem apropia unul de celalalt, dar în momentul de față nu suntem împacați”, a spus Bodi, potrivit Spynews.

