Acțiunea din serialul „Groapa” se va desfășura la Giurgiu, iar filmările au început de mai multe săptămâni. De curând, producția a anunțat cine sunt actorii noului serial de la Pro TV: Emilian Oprea în rolul lui Franco, Răzvan Oprea în rolul lui Beni, Alexandru Conovaru în rolul lui Sile Sută, Antonia Scutaru în rolul Iolanda, Daniel Nuță în rolul lui Sasha, Ioana Brumar în rolul Aura, Maria Buză, Nicu Mihoc, Teona Stavarachi, Tudor Istodor, Marius Manole, Dana Rogoz și Monica Bârlădeanu.

Într-un interviu pentru Libertatea, Alex Conovaru, actorul în vârstă de 44 de ani, a făcut dezvăluiri despre personajul lui, dar și despre cum decurg filmările.

Libertatea: Cum ai primit propunerea de a juca în serialul GROAPA și cum a fost la casting? Care e povestea?

Alex Conovaru: Am fost chemat la casting, m-am pregătit, am dat proba, după un timp m-a sunat Anghel Damian să-mi spună că am primit rolul Sile ,,Sută“, a fost un telefon care m-a bucurat nespus.

-Te aștepți să obții un capital de imagine și mai mare după difuzarea serialului la Pro TV?

-Mă aștept să placă serialul, îmi doresc că personajul meu să se ,,lipească” de ecran și să facem multe sezoane. Dacă acest capital de imagine înseamnă să urle lumea după mine pe stradă, atunci nu, asta nu-mi doresc.

-Cât durează o zi de filmare și cât timp îți ia să intri în pielea personajului?

-Durează 12 ore, avem filmări și de zi, și de noapte, depinde ce secvențe sunt programate în ziua respectivă. În pielea personajului am intrat din momentul în care îmi pun costumul. Oricum vin pregătit cu textul învățat și situația, în care sunt, înțeleasă.

-Ce poți să ne spui despre rolul tău? Cu scenariul te-ai obișnuit?

-Sile ,,Sută” este unul dintre cei doi oameni de încredere ai familiei Vlahu, un tip bun la toate, loial, un fel de consigllere. Scenariul este foarte bun, cu multe răsturnări de situație și lucruri neașteptate. Are poveste de dragoste, dar și multă acțiune. Deci m-am obișnuit cu scenariul, nu m-am obișnuit cu țânțarii din Giurgiu.

-Ai ceva în comun cu personajul tău? Ce îți place și ce nu îți place la acesta?

-Nu am absolut nimic în comun cu personajul, în afară de datele fizice care sunt ale personajului în momentul în care îl joc. Eu nu omor oameni în viața de zi cu zi, nu incendiez lucruri și alte fărădelegi. Eu ca actor nu-mi judec niciodată personajul, îl apăr și trebuie să înțeleg de ce face ce face. Deci îmi place totul la Sile al meu.

-Simți că rolul tău te provoacă? Cum anume?

-Mă provoacă pentru că din scenariu reiese că este cam cu 10 ani mai în vârstă decât mine, deci trebuie să-i joc așezarea care se instalează cu anii. Eu sunt mai coleric, mai agitat decât Sile.

-Reușești să ai timp și de alte proiecte, de familie, de prieteni, pe parcursul filmărilor de la „Groapa”?

-Deocamdată nu a început stagiunea la teatru, din septembrie reiau repetițiile la Teatrul de Comedie, unde pregătim o premieră pentru luna octombrie, deci atunci o să-mi fie mai greu cu programul. Familia e familie, îmi înțelege munca, iar când am zi sau zile libere, stăm împreună.

