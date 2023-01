Alex Delea, câștigătorul „Survivor România” 2022, detalii neștiute despre show. „Cei de acasă nu își pot imagina”

„Oarecum vreau să fiu acolo. Când am văzut primul episod mi s-a făcut pielea de găină, nu mai puteam, mă așteptam să mă întrebe și pe mine domnul Dan ceva. Nu pot să explic senzația, așteptam să mă văd, să fiu și în rând acolo”, a declarat Alex Delea, pentru Ego.

E a ținut să precizeze că vorbește însă din postura unui fost concurent care nu a fost trimis niciodată la exil, nu s-a accidentat și nici nu a simțit presiunea unei eliminări.

„Eu nu prea am făcut multe la «Survivor», nu prea am fost votat, nu prea m-am accidentat, nimic rău nu mi s-a întâmplat. Am avut un noroc extraordinar de mare și sper să-mi rămână norocul ăsta toată viața. Cât despre exil, este grav rău de tot acolo.

Cei de acasă, care nu știu ce se întâmplă acolo, nu își pot imagina cât de greu este să stai degeaba și să nu mănânci. E foarte greu, e oribil, îți ia capul razna pentru că nu faci absolut nimic. Pe lângă asta îți mai este și frig, cald, plouă”.

Recomandări De ce e Andrew Tate atât de popular și ce spune asta despre societate. Un elev de 13 ani mi-a rezumat toată filosofia

Ideea de exil este una îngrozitoare pentru Alex, după cum a declarat chiar el. „Să nu vrea să vorbească cu mine acolo în exil? Nu există. I-aș fi zis că poate să vorbească cu mine sau nu, dar eu vorbesc, pentru că altfel nu pot. O iei razna, crede-mă.

Eu îmi rodeam unghiile, mă jucam cu degetul în nisip, și nu eram în exil. O luam razna fără să merg în exil. Cu toate acestea cred că m-aș fi descurcat. Cred. O iei randeaua, că acolo nici nu ai ce să faci, nu ai plajă nu faci nimic”, ne-a declarat amuzat Alex.

GSP.RO Un austriac, care a locuit în România, a dezvăluit ce i-a spus soția despre țara noastră: "Mi-a spus că niciodată nu s-a..."

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Ce studii are, de fapt, Ştefan Bănică Jr! Îţi vei schimba părerea despre el imediat. Puţini ştiu acest detaliu

Viva.ro Drama înfiorătoare a unei mari actrițe din România! A fost otrăvită chiar de mama soțului ei

Observatornews.ro Un tânăr din Oradea, consumator de droguri, a venit la Urgenţe de 64 de ori în 2 luni: a vrut să verifice dacă a făcut infarct şi a cerut analize citite pe Google

Știrileprotv.ro Reacția nervoasă a unei femei când a fost prinsă beată la volan și a văzut echipele de televiziune

FANATIK.RO Un lanț de magazine a anunțat că nu mai acceptă plata cash: “Pentru noi, plata fără numerar e mai ieftină”

Orangesport.ro Ministrul de Interne al Austriei a fost la Bucureşti şi a rămas perplex: ”Aşa ceva el n-a mai văzut în Europa”. Ce l-a uimit

HOROSCOP Horoscop 23 ianuarie 2023. Vărsătorii ar fi bine să oprească, voluntar, șirul gândurilor negre și să le înlocuiască cu altele, mai luminoase

PUBLICITATE Veste bună pentru viitoarele mămici! Unde pot face teste genetice neinvazive, cu rezultat rapid