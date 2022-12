„O să am un rol de mă sperie și pe mine, jur. Sunt dur rău de tot. Rău și corupt într-un fel. Filmul ăsta e ceva…Eu nu am văzut niciodată un film atât de complex ca acesta în România. Cu cascadorii, nebunii, bătaie, nu am văzut așa ceva și mai sunt și eu în distribuție.

O să fie mamă-mamă. Sunt niște cascadorii grele rău de tot, nu e ceva simplu. S-a depus o muncă foarte mare. A fost o fază cu o cascadorie și am zis că o fac eu, dar când mi-a arătat ce este de făcut m-am răzgândit. Le-am zis că dacă o fac acolo se termină rolul meu. Sunt salturi, cascadorii grele și nu poți așa fără o pregătire intensă”, a povestit Alex Delea pentru EGO.ro.

„Eu am norocul că nu am emoții. Aproape deloc. Sunt foarte energic. Însă e foarte diferit. Eu, când am mers prima zi acolo, nu mă gândeam că așa se filmează un film. E complicat tare rău de tot. Nu e așa cum credeam eu. E incredibil.

Am văzut că pentru 5 minute filmezi o zi întreagă și repeți o grămadă. Plus că tragi și 10 duble. Eram o dată și am filmat de atât de multe ori o scenă ca să iasă bine încât am avut un deja-vu, mi se pare că fac mereu același lucru, nu mai ies de aici.

E foarte plăcut, îmi place enorm, dar am rămaș șocat, nu îmi imaginam că este atât de greu să faci un film. Nu știam că este atât de greu”, a mai spus tânărul pentru EGO.ro.

