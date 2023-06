La un an de când Alex Delea a câștigat „Survivor România” 2022 și premiul în valoare de 100.000 de euro, acesta recunoaște că nu și-a cheltuit banii obținuți în emisiunea de la PRO TV. „Banii sunt neatinși! Sunt la saltea! Glumesc, desigur! Adică banii sunt neatinși, dar sunt la bancă, într-un cont.

Alex Delea: „Nu mă simt deloc pregătit să investesc într-o afacere”

Nu m-am decis încă ce să fac cu ei! Nu mă simt deloc pregătit să investesc într-o afacere doar așa, de dragul de a învârti niște bani. Cum nu cunosc multe lucruri, am decis să rămân precaut și să nu mă arunc cu capul înainte, cum se spune!”, a spus Alex Delea pentru impact.ro.

Totuși, el se gândește să investească la un moment dat în imobiliare. „Am scos la vânzare un apartament, mă gândesc să cumpăr alte două și să pornesc de aici. Asta ar putea fi ceva care să mă atragă și, în același timp, destul de simplu pentru mine. Sper ca odată și odată să se întâmple povestea asta și să mă pornesc și eu!”, adaugă el.

Viața neștiută a lui Alex Delea, câștigătorul de la „Survivor România” 2022

Alex Delea nu a avut o viață roz, astfel că a fost nevoit să treacă prin multe dificultăți încă din copilărie. El a fost crescut de mama, mătușa și bunica sa, iar tatăl său nu a vrut să facă parte din viața lui. „De mic copil, eram foarte timid.

Am fost crescut de trei femei, de mama mea, de bunica mea și de mătușa mea. Pe parcursul vieții, maică-mea și mătușa mea au plecat, ca să am ce să mănânc, pentru că până la patru ani am cam… scârțâit așa… cu mâncarea, cu lumina în casă, cu toate nevoile pe care le are un om. Tata a ales să nu participe în viața mea”, a spus Alex Delea într-un interviu.

Alex Delea lucrează de la 17 ani în barul care a devenit afacere de familie din dorința de a-și ajuta mama. El s-a născut în Constanța, însă s-a mutat în Spania, mai exact în Costa Brava. În emisiunea de la PRO TV, concurentul care a făcut parte din echipa Războinicilor a povestit despre copilăria dificilă pe care a avut-o.

„Când aveam 4 ani, a venit tragedia”

„Țin minte că plângeam de foame, nu aveam absolut nimic de mâncare, eram cu toată familia în casă, eu plângeam și chiar nu aveau ce să îmi dea. Când aveam 4 ani, a venit tragedia, pentru că unchiul meu a încercat să facă tot posibilul să avem un trai mai bun, numai că nu a putut să facă asta, a decis să își ia viața, din păcate”, a spus emoționat Alex Delea.

Câștigătorul mărturisea că bunica sa suferă de una dintre cele mai severe afecțiuni psihiatrice. Alex Delea recunoaște că îi este greu uneori să își păstreze calmul, iar de multe ori sparge tot ce îi vine la mână. „De foarte puține ori am fost scos din sărite.

Dar când a fost să fie a fost din cauza lui mamaie, pentru că are schizofrenie, iar atunci când se îmbolnăvește și mai vorbește aiurea, efectiv bubui și îmi vine să sparg tot, ceea ce și fac câteodată când rămân singur”, a mai spus Alex Delea.

