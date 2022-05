Alex Delea și Elena Chiriac s-au luptat pentru trofeul „Survivor România” 2022 și pentru marele premiu în valoare de 100.000 de euro. Concurentul a primit cele mai multe voturi din partea telespectatorilor emisiunii și el a fost declarat învingător.

„Câștigătorul Survivor România 2022 este în fața voastră și este Alexandru Delea. L-ai dorit, vino și ia trofeul, ridică-l deasupra capului”, a anunțat Daniel Pavel în prezența tuturor concurenților de la „Survivor România” 2022.

Câștigătorul Alex Delea a izbucnit imediat în lacrimi. Toți colegii l-au îmbrățișat și l-au felicitat. Cu greu și-a găsit cuvintele după ce a primit trofeul.

„Vă iubesc. Nu cred așa ceva. Mulțumesc mult”, a transmis el la Pro TV, vizibil emoționat.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Povestea lui Alex Delea, câștigătorul „Survivor România” 2022

Alex Delea, în vârstă de doar 25 de ani, a fost component al echipei Războinicilor de la „Survivor România” 2022. Spuneaa la începutul competiției că a plecat în Republica Dominicană pentru a-şi testa limitele şi, de ce nu, pentru a pune mâna pe marele premiu.

Alex Delea de la „Survivor România” nu a avut o viață roz, astfel că a fost nevoit să treacă prin multe dificultăți încă din copilărie. El a fost crescut de mama, mătușa și bunica sa, iar tatăl său nu a vrut să facă parte din viața lui. „De mic copil, eram foarte timid. Am fost crescut de trei femei, de mama mea, de bunica mea și de mătușa mea. Pe parcursul vieții, maică-mea și mătușa mea au plecat, ca să am ce să mănânc, pentru că până la patru ani am cam… scârțâit așa… cu mâncarea, cu lumina în casă, cu toate nevoile pe care le are un om. Tata a ales să nu participe în viața mea”, a spus Alex Delea, relatează cancan.ro.

Recomandări În Rusia, sancțiunile economice încep să doară: „Să fiu sinceră, sunt îngrozită, am copii, credite, iar eu stau acasă și gătesc borș ca o fraieră”

În vârstă de 25 de ani, Războinicul lucrează de la 17 ani în barul care a devenit afacere de familie din dorința de a-și ajuta mama. Alex Delea de la „Survivor România” s-a născut în Constanța, însă s-a mutat în Spania, mai exact în Costa Brava. În emisiunea de la PRO TV, concurentul din echipa Războinicilor a povestit despre copilăria dificilă pe care a avut-o. „Țin minte că plângeam de foame, nu aveam absolut nimic de mâncare, eram cu toată familia în casă, eu plângeam și chiar nu aveau ce să îmi dea. Când aveam 4 ani, a venit tragedia, pentru că unchiul meu a încercat să facă tot posibilul să avem un trai mai bun, numai că nu a putut să facă asta, a decis să își ia viața, din păcate”, a spus emoționat Alex.

Cine a câștigat „Survivor România” la ultimele ediții

„Survivor România” 2021 a fost câștigat de Zanni

„Survivor România” 2020 a câst câștigat de Elena Ionescu

GSP.RO După ce i-a transmis lui Dan Șucu să o întrebe pe soția lui cine este, Nelu Varga șochează din nou. Mesaj devastator pentru proprietarul Mobexpert

Playtech.ro ȘOC în showbiz! Se zbate între viață și moarte. Imagini terifiante

Observatornews.ro Italienii investesc 500 de milioane de euro pentru a redeschide o celebră fabrică din România: "Va fi cea mai mare, cea mai modernă"

HOROSCOP Horoscop 1 iunie 2022. Scorpionii ar fi bine să nu se lase în voia emoțiilor negative care vor încerca să preia controlul asupra lor

Știrileprotv.ro Arheologii au deschis sute de sarcofage din Egipt care au stat închise 2.500 de ani. Ce au găsit în unul dintre ele. FOTO

Orangesport.ro Cât costă o noapte de cazare la hotelul lui Gigi Becali. FOTO | Cum arată în interior

PUBLICITATE Ai nevoie de inspirație în ceea ce privește stilul personal? Ce te sfătuiește Sânziana Negru

PUBLICITATE Starea de sănătate a angajaților afectează companiile. Cum se întâmplă asta și ce soluții pot fi oferite